Протест пред сградата на Антикорупционната комисия. Тази сутрин там се събраха представители на младежкото "ДПС - Ново начало". Според тях КПК е "бухалка" на ПП-ДБ. В същото време Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова опитаха да дадат показания в КПК, но им отказаха.

"ДПС-Ново начало: КЗП е букалка на ПП-ДБ

"Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП-ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки" , заяви Радослав Ревански от "ДПС - Ново начало" пред "Нова телевизия".

КПК отказа да изслуша представителите на ПП

Междувременно на място в КПК отидоха Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от ПП, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

На влизане в сградата Кирил Петков обяви, че иска да каже истината, защото не трябва да има политически затворници в България през 2025 г.

"Държат четирима човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста", категоричен бе той.

"Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни", каза Кирил Петков.

Става дума за 4-мата задържани, начело с кмета на Варна Благомир Коцев, които са в ареста по обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, подкупи и пране на пари.

Бившият председател на ПП определи като абсурдно обвинението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление.

Вчера прокуратурата внесе обвинителния акт срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов в Софийския градски съд. Двамата са обвиняеми по делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Малко след като тримата политици влязоха в КПК, те излязоха от сградата и обясниха, че "няма движение по искането им за разпит".

"Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да стои в ареста, въпреки че и прокуратурата и съдът са им дали показания. Очевидно тази комисия отказва да си свърши работата", изтъкна Асен Василев.

