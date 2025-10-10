Имаме уверението, че колегите от опозицията ще се подпишат, съобщи председателят на ПГ на ПП-ДБ

С оглед, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не проведе нормално разследване и не разпита всички свидетели по делото в София и Варна, събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев.

Имаме уверението, че колегите от опозицията ще се подпишат, а трябват 80 подписа, за да влезе в зала искането за оставка, каза Василев. Той уточни, че подписката ще бъде оставена в мраморното фоайе на парламента. Славчев не може безпристрастно и професионално да води комисията и затова трябва да бъде премахнат като неин ръководител, добави депутатът.

Най-добре е комисията да няма политическо ръководство, както пише в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), добави Василев - "това, което каза и Европейската комисия, и заради което задържаха средствата по ПВУ", уточни той.

Ако КПК работеше както трябва, би свършила добра работа, би имало разследване срещу корупция и би била политически неутрална, добави съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов.

Той коментира и предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс. Твърдо против тях сме, защото законопроектът предвижда специални разузнавателни средства и когато някой реши да публикува информация, ще бъде подслушван, за да не го прави, обясни Божанов.

Хора като Антон Славчев ще могат да подслушват свидетели и да ги заплашват и той ще има още един повод да подслушва журналисти и да ги притиска, каза Божанов. Показването на това кой седи зад Антон Славчев е нещо, което гражданите трябва да видят - управляващите седят зад човек, който заплашва свидетели, добави депутатът.

"ИТН не се регистрираха в пленарна зала, защото не им се включи законът, който да пази голите им снимки", добави Асен Василев.

"Мнозинството в момента не е много ясно и има търкания в коалицията, което е видимо за всичко", посочи още лидерът на ПП.

През септември 2024 г. ПП-ДБ също се опитаха да отстранят от поста Антон Славчев, но неуспешно, понеже не събраха мнозинство. Срещу инициативата на коалицията тогава се изправиха ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново началло, с помощта на няколко гласа от БСП. В началото на този месец министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев съобщи, че Европейската комисия ни е удържала 200 млн. евро по ПВУ заради неразрешения казус с КПК. Тогава той уточни, че ЕК е дала на властите 6 месеца да преосмисли изцяло съществуването, кройката, начина на избор и работата на КПК.

