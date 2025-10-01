Депутатите не разгледаха нито един проект на опозицията, а "Възраждане" призова за бойкот

3103 Снимка: БТА

Парламентът не стигна до точката от дневния ред за създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около свързания със семейството на премиера Росен Желязков бъдещ хотел "Хаяши" в столицата. Искането беше на "Възраждане" и бе включено в програмата за деня, тъй като всяка първа сряда в месеца парламентарните групи имат възможността по право да вкарат в дневния ред свои предложения.

Темата беше трета точка, но депутатите не стигнаха до нея, защото през целия ден обсъждаха промени в закона за конкуренцията, внесени от ГЕРБ, с които се дава правото на КЗК да получи достъп до трафичните данни на потребителите на телекомите.

Пленарният ден беше накъсан и от няколко почивки, през една от които депутатите се наредиха за снимки с волейболните ни вицешампиони, които дойдоха в Народното събрание, за да бъдат поздравени. Почивката продължи не 30 минути, а един час, после самите вносители от "Възраждане" поискаха 15 минути пауза, за да открият изложба за дислексията.

Това им изпроси критики от МЕЧ, че действат в полза на управляващите, за да не се стигне до собствената им комисия за премиерския хотел.

Последва и трета почивка от 15 минути, поискана от ДПС, а междувременно пленарната зала отказа да бъде удължено времето, за да се разгледат втора и трета точка от дневния ред.

Настояването да продължи пленарното заседание до създаването на временната комисия беше на "Възраждане", но мнозинството го отхвърли. От ПП-ДБ поискаха прегласуване, тъй като и тяхното предложение в дневния ред за промени в закона за управление на отпадъците също не беше разгледано. Времето на заседанието отново не беше удължено.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов направи извода, че управляващите не искат да стигне времето до техния законопроект, защото щял да накърни интересите на Таки, а от "Възраждане" призоваха цялата опозиция единно да бойкотира всякакви гласувания на мнозинството, след като то не допуска нито едно предложение, което да е от група извън управляващите.

"Поне в това опозицията да е обединена, да не позволява на мнозинството да прокарва всяка една своя линия без съпротива", призова от трибуната Искра Михайлова от "Възраждане".

Социалистът Атанас Атанасов се обърна към Наталия Киселова с молба да обясни на опозицията да не им се привижда "пети, шести и седми премиер". Той изтъкна, че депутатите имат по-важна работа от това да удължават времето на заседанието, тъй като бюджетната комисия трябва да обсъжда отпускането на пари за водната криза в Плевен. И това е дневният ред на хората, мотивира се Атанасов.

След като времето не стигна за обсъждането на двете точки на ПП-ДБ и "Възраждане", те отпадат изобщо от седмичната програма, тъй като опозицията имаше правото да ги включи без санкция от мнозинството само в първия ден от месеца.

От утре седмичната програма ще се реди от управляващите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.