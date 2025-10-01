Залата за пореден път не пожела да се занимава с депутатските имунитети на четиримата от "Възраждане"

Депутатите ще обсъждат създаването на временна комисия за за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на министър-председателя на Република България Росен Желязков.

Темата е предвидена като трета точка в дневния ред на Народното събрание, а вносител е "Възраждане". Тъй като е първа сряда от месеца, всички парламентарни групи имат право да включат в седмичната програма свои предложения. Ако днес обаче не достигне времето, за да се стигне до темата, в четвъртък тя вече няма да е фиксирана в дневния ред.

Премиерът Росен Желязков обясни по БНТ миналата седмица, че инвестицията на съпругата му е финансирана с банкови кредити от 11 млн. лв. и всички средства са декларирани, а проектът е започнал преди той да стане министър-председател.

В същото време пленарната зала отказа да включи в седмичния дневен ред искането на ДПС-НН за създаване на друга временна комисия - относно разследване на дейността на Сорос и неговия син, както и техните фондации у нас, финансиращи НПО, и свързаността им с български партии и медии.

От името на вносителите Станислав Анастасов поиска прегласуване, след като първия път залата отхвърли предложението. "Няма човек в тази зала, който да не е наясно какво направи Джордж Сорос не само в САЩ, но и в България. Става дума за една малцинствена групичка по интереси, която не представлява никого, но която много добре успя да се опита да узурпира властта и го направи няколко пъти успешно", заяви депутатът от ДПС-НН.

"Това е една организация, която е успяла за 10 години да раздаде на свои хора над 250 млн. лв., повечето от които държавен ресурс", добави Анастасов. По думите му организацията на Сорос "е финансирала отделни политически проекти, представени в залата днес, а именно ПП-ДБ, ПП и ДБ". "Става дума за възстановяване на демокрацията и плурализма в България", каза Анастасов.

Залата отхвърли предложението и при прегласуването, но проекторешението на групата на Пеевски получи подкрепата на "Възраждане", БСП, "Величие", четиримата независими депутати и дори един от АПС.

Против гласуваха само народните представители от ПП-ДБ, а ГЕРБ, ИТН, МЕЧ и един социалист се въздържаха. Така с общо 83 "за" и 30 "против", но 88 въздържали се, искането за комисия за разследване на дейността на Сорос беше отхвърлено.

Пленарната зала отказа за пореден път и на настояването на ПП-ДБ и ДПС-НН да бъде обсъдено отнемането на имунитетите на четирима депутати от "Възраждане" заради участието им в протеста срещу еврото, при което се стигна до ескалация и нанасяне на щети на сградата на ЕК в София.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че обвиненията срещу партията са политически, докато тези срещу кметове на ПП-ДБ са за корупция.

Хамид Хамид от ДПС-НН подкрепи тезата и също направи разграничението, като посочи, че при представителите на местната власт на ПП-ДБ, които са в ареста, ставало дума за корупция и искане на 20% в единия случай и на 10% - в другия.

Явор Божанков обаче беше категоричен, че при разследването на депутатите от "Възраждане" не става въпрос за политическа репресия, а за "брутална вандалщина".

"За абсолютно всеки е явно, че това е сделка със скрити параметри. Виждам в залата синхрона между вас", отбеляза той по адрес на "Възраждане" и мнозинството.

"Излезте от бруталната хватка, в която ви държи ГЕРБ.", призова Божанков. И провокира Костадинов, който му кресна "охлюв".

Депутатите почетоха с декларации празника на пенсионерите и се заеха с промените в закона за конкуренцията на първо четене, предложени от ГЕРБ.

Парламентът днес успя да започне пленарното заседание с наличие на кворум. Регистрираха се 160 депутати, за разлика от пропадналите три пленарни заседания миналата седмица заради отсъствия на представители от мнозинството, които пътуваха в командировки в САЩ, Япония и Франция. Тогава от опозицията бойкотираха регистрацията и Народното събрание пропусна цялата работна седмица.

