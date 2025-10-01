Парламентът

Депутатите ще обсъждат създаването на временна комисия за за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на министър-председателя на Република България Росен Желязков.

Темата е предвидена като трета точка в дневния ред на Народното събрание, а вносител е "Възраждане". Тъй като е първа сряда от месеца, всички парламентарни групи имат право да включат в седмичната програма свои предложения. Ако днес обаче не достигне времето, за да се стигне до темата, в четвъртък тя вече няма да е фиксирана в дневния ред. 

Премиерът Росен Желязков обясни по БНТ миналата седмица, че инвестицията на съпругата му е финансирана с банкови кредити от 11 млн. лв. и всички средства са декларирани, а проектът е започнал преди той да стане министър-председател.

В същото време пленарната зала отказа да включи в седмичния дневен ред искането на ДПС-НН за създаване на друга временна комисия - относно разследване на дейността на Сорос и неговия син, както и техните фондации у нас, финансиращи НПО, и свързаността им с български партии и медии.

От името на вносителите Станислав Анастасов поиска прегласуване, след като първия път залата отхвърли предложението. "Няма човек в тази зала, който да не е наясно какво направи Джордж Сорос не само в САЩ, но и в България. Става дума за една малцинствена групичка по интереси, която не представлява никого, но която много добре успя да се опита да узурпира властта и го направи няколко пъти успешно", заяви депутатът от ДПС-НН.

ДПС-НН отново предлага комисия за дейността на фамилия Сорос у нас
Виж още ДПС-НН отново предлага комисия за дейността на фамилия Сорос у нас

"Това е една организация, която е успяла за 10 години да раздаде на свои хора над 250 млн. лв., повечето от които държавен ресурс", добави Анастасов. По думите му организацията на Сорос "е финансирала отделни политически проекти, представени в залата днес, а именно ПП-ДБ, ПП и ДБ". "Става дума за възстановяване на демокрацията и плурализма в България", каза Анастасов.

Кадър: Народно събрание

Залата отхвърли предложението и при прегласуването, но проекторешението на групата на Пеевски получи подкрепата на "Възраждане", БСП, "Величие", четиримата независими депутати и дори един от АПС.

Против гласуваха само народните представители от ПП-ДБ, а ГЕРБ, ИТН, МЕЧ и един социалист се въздържаха. Така с общо 83 "за" и 30 "против", но 88 въздържали се, искането за комисия за разследване на дейността на Сорос беше отхвърлено.

Пленарната зала отказа за пореден път и на настояването на ПП-ДБ и ДПС-НН да бъде обсъдено отнемането на имунитетите на четирима депутати от "Възраждане" заради участието им в протеста срещу еврото, при което се стигна до ескалация и нанасяне на щети на сградата на ЕК в София.

Снимка: БТА

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че обвиненията срещу партията са политически, докато тези срещу кметове на ПП-ДБ са за корупция.

Хамид Хамид от ДПС-НН подкрепи тезата и също направи разграничението, като посочи, че при представителите на местната власт на ПП-ДБ, които са в ареста, ставало дума за корупция и искане на 20% в единия случай и на 10% - в другия.

Явор Божанков обаче беше категоричен, че при разследването на депутатите от "Възраждане" не става въпрос за политическа репресия, а за "брутална вандалщина".

Пеевски: Призовавам колегите веднага да свалим имунитетите на "Възраждане"
Виж още Пеевски: Призовавам колегите веднага да свалим имунитетите на "Възраждане"

"За абсолютно всеки е явно, че това е сделка със скрити параметри. Виждам в залата синхрона между вас", отбеляза той по адрес на "Възраждане" и мнозинството.

"Излезте от бруталната хватка, в която ви държи ГЕРБ.", призова Божанков. И провокира Костадинов, който му кресна "охлюв".

Снимка: БТА

Депутатите почетоха с декларации празника на пенсионерите и се заеха с промените в закона за конкуренцията на първо четене, предложени от ГЕРБ.

Парламентът днес успя да започне пленарното заседание с наличие на кворум. Регистрираха се 160 депутати, за разлика от пропадналите три пленарни заседания миналата седмица заради отсъствия на представители от мнозинството, които пътуваха в командировки в САЩ, Япония и Франция. Тогава от опозицията бойкотираха регистрацията и Народното събрание пропусна цялата работна седмица.

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
20592
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
32260
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
10994
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
24345
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
777
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2583
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
1676
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
631
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
2273
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
335