Николай Абрашев е освободен от длъжността областен управител на област Плевен, стана ясно от стенограмата на взетите днес решения на заседанието на кабинета.

Водната криза

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Николай Абрашев от длъжността областен управител на област Плевен, обявиха оттам.

На поста е назначен Мартин Мачев, който до момента е директор на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен.

Вероятните причини са категоричната неспособност на Абрашев да се справи с водната криза в района, предаде кореспондентът на БНР.

Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Николай Абрашев заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

На 5 септември беше удължено бедственото положение на територията на област Плевен заради безводието. То ще бъде поне до 1 октомври включително, съобщиха от Областната администрация.

Бедственото положение е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия - в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.

Бивш екоминистър: Отровиха водата на Плевен при строежа на "Южен поток" и унищожиха водоизточника
Новият областен управител на Плевен Мартин Мачев заяви за БТА, че облекчаването на водния режим ще е сред първите му задачи. По-рано днес от правителствената информационна служба съобщиха, че досегашният областен управител Николай Абрашев е освободен от длъжност и на негово място е назначен Мартин Мачев.

Поемам поста областен управител на област Плевен с ангажимент към хората да получават информация за това какво се прави и какво предстои. Надявам се с останалите колеги да работим в екип за доброто на града и областта, подчерта Мачев.

Ще се постараем първоначално да постигнем облекчаване на режима и в по-голям часови диапазон да има вода, но към момента не мога да се ангажирам кога може да стане това, каза още той.

Със сигурност очакванията към мен ще са високи и това ще ме държи под напрежение, не само мен. Надявам се на подкрепа и от колегите, с които да работим в екип и в координация. Разчитам и на подкрепа от страна на държавата, допълни новият областен управител на Плевен.

Мартин Мачев е завършил средното си образование в Математическа гимназия "Гео Милев" в Плевен през 2006 г. След това се дипломира в Минно-геоложкия университет "Свети Иван Рилски" като бакалавър със специалност "Геология на минералните ресурси" и магистратура "Петролна геология".

От 2011 г. започва работа като инженер-хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен. В периода 2017 - 2022 г. е заместник-директор и хидролог на филиала, а от 1 юни 2022 до сега е директор.

 

