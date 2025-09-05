Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен заради безводието. С днешна заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително,  съобщиха от Областната администрация.

Водната криза

Бедственото положение е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия - в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.

По-рано през деня от дружеството ВиК-Плевен съобщиха, че според последните данни водните количества, постъпващи от Водоснабдителна група (ВГ) "Черни Осъм" и от регионалните водоизточници продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта.

Бивш екоминистър: Отровиха водата на Плевен при строежа на "Южен поток" и унищожиха водоизточника
В същото време продължават дейностите по предприетите мерки за откриване на нови кладенци и водоизточници и частични ремонти на водопроводната мрежа където има течове.

Със заповед на областния управител на област Плевен Николай Абрашев на 2 септември беше обявено частично бедствено положение за срок от една седмица.

Днес в Плевен, за трета поредна седмица, се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Участие в него взеха представители на различни институции като Община Плевен и Община Долна Митрополия, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен, Басейнова дирекция "Дунавски район", "Напоителни системи" ЕАД - клон Среден Дунав и други.

Вчера в града президентът Румен Радев имаше работни срещи в Общината и Медицинския университет.

