Благомир Коцев трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите

Варненци отново излязоха днес на протест в подкрепа на задържания кмет на града Благомир Коцев. Хората се събраха пред сградата на Общината, за да изкажат недоволството си от управляващите и съдебната система. Те скандираха и издигнаха плакати с призиви за свобода за политическите затворници и в подкрепа на Коцев, предава БТА.

Павел Попов, изпълняващ функциите кмет на Варна, прочете писмото от Благомир Коцев до членове на Европейския комитет на регионите в Брюксел, на чието заседание днес той трябваше да бъде докладчик. По традиция протестиращите преминаха с шествие през центъра на града, като за кратко блокираха и кръстовището пред сградата на общинската администрацията.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 9 октомври Апелативен съд - София, постанови мярка "домашен арест" за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание. Определението на съда е окончателно.

На 10 октомври Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението подлежи на обжалване. В мотивите си тогава председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

"Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа", заявява кметът на Варна в писмото към членове на Европейския комитет на регионите, посочиха от пресцентъра на "Продължаваме промяната".

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Благомир Коцев. От своя страна председателят на групата на "Обнови Европа" в Европейския комитет на регионите - Франсоа Декостер, се обърна към София Колева и каза да предаде на Благомир Коцев, че неговата битка е тяхна битка и се надяват скоро да се върне сред тях.

Днес се обръщам към вас не от конферентната зала, където се надявах да застана сред вас, а от затворническа килия в собствената ми страна - България, се посочва в писмото на Коцев. Говоря не само като демократично избран кмет и гражданин на Европейския съюз, но и като представител на всички, които вярват в свободата, прозрачността и върховенството на закона.

В писмото се посочва, че през ноември 2023 г., на местните избори, варненци са поверили своя вот на тяхната споделена визия за реформи, откритост и модернизация. Новата администрация започна да се справя с дългогодишни проблеми, да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки. Тези усилия бързо предизвикаха съпротива от онези, които се бяха настанили удобно в сянката на корупцията, посочва кметът.

През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България, пише още в съобщението.

Кметът посочва още, че са използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането без достоверни доказателства. Свидетели в последствие заявиха, че показанията им са били изтръгнати под натиск или в замяна на лични облаги. И все пак, българските съдилища продължават да игнорират фактите и презумпцията за невинност, пише още в писмото му.

По думите на Коцев този случай не касае само един човек и става въпрос за състоянието на демокрацията и правосъдието в България - член на Европейския съюз, където политическите репресии отново рискуват да се превърнат в инструмент за управление. Тези, които се противопоставят на дълбоките властови мрежи, на олигархичните интереси и техните политически покровители са подложени на натиск, сплашване или лишаване от свобода, пише той. В края на писмото Коцев посочва, че случващото се в България засяга всички. Той благодари на Европейския комитет на регионите, че са до жителите на Варна и се застъпват за демокрацията.

