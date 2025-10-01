Словашкият президент Петер Пелегрини подписа промяната в конституцията, с която бе прието, че съществуват само два пола, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Държавният глава заяви, че в момент на "огромно разделение в обществото" събирането на конституционно мнозинство в парламента е важен сигнал, че по конкретния въпрос е постигнато разбирателство въпреки политическите различия.

С конституционното изменение бе прието, че съществуват само два пола - мъжки и женски. Разширена бе и конституционната регламентация на социалните права. Бе закрепен статутът на семейството и правата на родителите. Забранено бе сурогатното майчинство.

"Също така в Конституцията на Словашката република бяха засилени гаранциите за равностойно възнаграждение на мъжете и жените за извършена работа", подчерта канцеларията на президента Пелегрини.

В новия конституционен текст се казва, че Словакия има суверенитет по основните културно-етични въпроси, "що се отнася до опазването на живота и човешкото достойнство, до личния и семейния живот, брака, родителството и семейството, културата и езика, както и по свързани въпроси, най-вече в сферите на здравоопазването, възпитанието и образованието".

Конституционната промяна бе приета от словашкия парламент в петък, като за нея гласуваха 90 от общо 150 депутати. Тя ще влезе в сила от 1 ноември.

 

