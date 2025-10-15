Протестиращи изсипаха контейнери с боклук до МВР с искане за оставката на министър Даниел Митов. Преди това за кратко влязоха в сблъсък с полицейския кордон, който спря достъпът им до сградата на министерството.

Протести

Протестната акция,  организирана от Гражданското движение БОЕЦ под мотото "Боклук за боклука", идва след изборите в Пазарджик, където, според организаторите, полицията е покровителствала търговията с гласове и отворила чадър за "схемите на Делян Пеевски.  Полицейското присъствие е масирано.

Протестът започна в 18 часа, но половин час преди акцията бусове на жандармерията отцепиха пространството и блокираха всички подстъпи към участъка от улица "Шести септември", където се намира сградата наминистерството.

"Да, България" сезира Митов, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
Виж още "Да, България" сезира Митов, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик

Напрежение избухна при отказ на полицията да допусне Георги Георгиев и членовете на БОЕЦ да изсипят боклук пред сградата на МВР. Граждани се сблъскаха с униформените в опит да пробият блокадата, но бяха отблъснати. 

Протестиращите временно се оттеглиха в градинката при църквата "Свети Седмочисленици" и призоваха полицаите да не охраняват министър, който според тях слага чадър над купуването на гласове.

Малко по-късно протестиращите втори път опитаха да пробият кордона от полицаи, събаряйки три контейнера за боклук. Това стана на ул. "Шести септември" до сградата на вътрешното министерство

Малко преди 19 часа протестиращите от БОЕЦ се оттеглиха от сградата на МВР, за да се присъединят към протеста на младите лекари, който този път е под наслов "Погребението на едно бъдеще", след като властта продължава да протака решението за заплатите им.

Акцията на "БОЕЦ" е продължение на провелия се на 10 октомври протест пред централата на ДПС - Ново начало на ул. "Врабча" 23 по повод кризата със сметосъбирането, обявиха по-рано организаторите на протеста.

"Поводът е кризата с боклука в София, с която мафията на Пеевски, Таки и Борисов обяви война на гражданите, за да продължат да дерат стотици милиони от нашия гръб. МВР под ръководството на Даниел Митов реагира по заповед на Пеевски с репресии, полицейщина, блокиране достъпа до сградата, преследване на мирни граждани и опит за арест на Иван Калчев - Глиги. Не можаха да ни спрат, а Глиги бе спасен", заявиха от БОЕЦ.

Комисията за контрол над спецслужбите не се събра да изслуша шефа на ДАНС за вота в Пазарджик
Виж още Комисията за контрол над спецслужбите не се събра да изслуша шефа на ДАНС за вота в Пазарджик

Тогава протестиращи от кварталите "Люлин" и "Красно село" струпаха боклуци и контейнери пред сградата.

 

