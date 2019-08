"За мен е чест да бъде избрана за кандидат на Европейския съюз за ръководител на Международния валутен фонд (МВФ)", написа Кристалина Георгиев в профила си в Туитър, след като ЕС я номинира да оглави МФВ.

"Поисках временно да напусна поста си и да се откажа от отговорностите си на изпълнителен директор на Световната банка, докато трае процесът на номинация", написа още Георгиева.

По традиция, европеец винаги управлява МВФ, докато американец е начело на Световната банка.

It is an honor to be nominated as a candidate for the role of Managing Director of the #IMF. After consulting with the Chief Ethics Officer, I have requested administrative leave and will relinquish my responsibilities as @WorldBank CEO for the nomination period.