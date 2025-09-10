Просветният министър е убеден, че когато родителите и учителите ги видят, ще дадат увереност на учениците, защото ще изискват научаването на основни, на най-базовите понятия в природните науки

1011 Снимка: БТА

Всички учебници от общообразователната подготовка са безплатни и учениците купуват само учебници за предметите от профилираната и професионалната подготовка, като това е предимно в 11-и и в 12-и клас. Използва се и електронно съдържание на учебници, каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преди заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

На въпрос от журналисти за промените в националното външно оценяване в седми и в десети клас, министър Вълчев отбеляза, че от "много отдавна говорим, че трябва да интегрираме елементи от съдържанието на природните науки в националното външно оценяване и това беше заложено нормативно още през 2020 г.". Още преди две години Министерството на образованието и науката (МОН) анонсира, че през идната учебна година това ще се случи и не е някаква изненада, допълни образователният министър, цитиран от БТА.

"Ако погледнете моделите за националното външно оценяване, които ще публикуваме, ще видите, че това е доста минималистична, бих казал скромна крачка. Остава си изпитът по математика и в него ще бъдат включени практически задачи, които ще предполагат и разбирането на основни понятия от природните науки. Например, децата трябва да знаят какво е ток, топлина, съпротивление, какво е ват, киловатчас, волт, да знаят какво е смес и киселинност. Такива ще бъдат практическите задачи. В тези модели, които ще публикуваме до края на седмицата, ще се видят една малка част от такива задачи, няколко такива задачи. До края на месеца ще имаме рубрика, директория, в сайта на МОН, в която ще публикуваме повече такива задачи. Убеден съм, че когато родителите и учителите ги видят, ще дадат увереност на учениците, защото ще изискват научаването на основни, на най-базовите понятия в природните науки. Няма да се изискват допълнителни частни уроци, ако детето е отделило минималното необходимо внимание в часовете по природни науки", каза образователният министър.

Ако искаме да имаме по-добри резултати от международното изследване PISA, ако искаме нашите деца да са успешни в живота, трябва да могат да се решават практически задачи. Това е един от големите ни проблеми, който го констатираме и при международни изследвания, и при националното ни външно оценяване, че нашите ученици се затрудняват с решаването на практически задачи. Те не могат да трансформират една житейска ситуация в математически израз, когато стигнат до него, се справят по-добре, а и природните науки са важни, за да бъдат пренебрегвани", каза министър Красимир Вълчев.

Както писа Dir.bg в тестовете от националните външни оценявания за седми и десети клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщаваше в заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, публикувана в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН) през август.

Попитан за протеста срещу задължителното въвеждане на предмета "Добродетели и религии" в училище, който е обявен за тази вечер в София, министър Вълчев заяви, че е казал и повторил многократно, че нито едно дете няма да учи религия, въпреки волята му, а ще има възможност за избор. Министърът за пореден път припомни, че и сега се изучава религия в българската образователна система, но сега се разширява достъпът към нея чрез този час за възпитание. Ще има и алтернативната програма за добродетели, отбеляза Вълчев.

