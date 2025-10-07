За трета наша сънародничка има само запис, че е в списъка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от "Росфинмониторинг"

385 Снимка: Външно министерство

Една българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщава министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Стела Николова и Ивайло Мирчев.

В края на септември стана известно, че осъдената на 3 г. затвор българска е жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева, а другата е задържана по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество - чрез измама или злоупотреба с доверие)

Външният министър посочва, че на 9 септември българска гражданка е осъдена в Русия на три години лишаване от свобода в наказателна колония от общ режим по обвинение в "публично оправдание на тероризма". Основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари относно статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, воюващ в рамките на украинската армия, обяснява министърът. Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, добавя министърът.

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра. От страна на българското посолство са предприети незабавни действия за изясняване на обстоятелствата около задържането и в спешен порядък е изпратена вербална нота до Министерството на външните работи в Руската федерация с искане за предоставяне на информация по случая. През май 2025 г. е получен кратък официален отговор от руската страна, който потвърждава задържането на българската гражданка. От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, отговаря Георг Георгиев.

Министерството на външните работи (МВнР) оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна, посочва министърът. МВнР продължава да следи случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие и консулска защита.

Задържаната за два месеца гражданка е българска студентка в Москва, посочва Георгиев. Тя е задържана по обвинение в измама. Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая. Завеждащият консулската служба е присъствал на съдебното заседание, проведено на 26 септември, на което съдът е постановил мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок от два месеца. МВнР продължава да следи случая, обяснява външният ни министър.

Относно трети случай министърът посочва, че е направена справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от "Росфинмониторинг", като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка. Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода. Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.