"Ryanair сякаш изнудва правителствата да не зачитат нито националните, нито европейските правила". Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в сутрешния блок на NOVA "Здравей, България". Той изрази острото си негодувание спрямо практиките на нискотарифната авиокомпания и обяви, че ще внесе поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори, като част от конкретни действия за справяне с проблема. Повод за това стана пореден инцидент на българско летище, в който близки на онкоболна жена се оплакаха, че тя не е била допусната до полет на компанията.

Жената е трябвало да пътува за Италия за имунотерапия. Нейният ръчен багаж надвишавал разрешените размери само с един сантиметър. Въпреки че поискала да заплати допълнителна такса, за да се качи на борда, ѝ е било отказано. Според разказа на племенницата ѝ Петя, онкоболната жена е пътувала години наред с тази компания и никога не е имала проблем с куфара си. След отказа да заплати глобата и да се качи, са дошли и гранични полицаи, но не е имало скандал. Жената е чакала до гейта с надеждата, че ще ѝ позволят да плати и да се качи, но вместо това документите ѝ са били анулирани, въпреки че гейтът не е бил затворен и е имало време за разрешаване на проблема. Тя е обяснила, че всяка сряда трябва да бъде в дадена болница заради лечение, но служителите не са се съгласили. В резултат на стреса се наложило и идването на Спешна помощ, а вместо за лечение, жената е била прегледана от медиците заради влошеното си състояние.

От летището изпратиха позиция до NOVA, в която твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че трябва да заплати допълнително или да пътува без по-големия багаж, но тя е отказала и е проявила вербална агресия.

Министър Караджов незабавно заяви, че "коментарът ми е същият, какъвто беше и при предишния случай, в който оставиха жена на летището". Той разказа, че е имал възможност да се срещне с тази жена и да чуе подробностите от нея. Категоричното му заключение е, че "случаят е отвратителен".

Министър Караджов разкритикува остро системните практики на Ryanair, твърдейки, че проблемите не са изолирани инциденти. Според него, "правилата на компаниите се превърнаха в правила, които са над законите. Те са над европейските правила..." Караджов обясни, че тази политика води до "измъчване на пътуващите", като правилата се използват по такъв начин, че "да станат точния си антипод".

Водещата повдигна въпроса за информация, че управляващият екип на Ryanair дава бонуси за установяване на нарушения. Министър Караджов потвърди това, заявявайки: "политиката на компанията е да дава бонуси както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки, който е открил наднормен багаж." Той нарече тази практика "лов на вещици".

В отговор на питането защо на пътник е отказано да доплати за багажа си, Караджов отново подчерта: "Точно така, можело е да се направи това нещо, но пак казвам, когато правилата се извъртят, да се използват срещу правоимащите, се получава ето тази Фелдфебелщина." Той описа отношението към пътниците като към "някаква армия под строй", където "всеки, който мръдне или нещо якичката не му е направена, бива санкциониран, пращам в карцера, разбирайте изхвърлен от борда на самолета."

"Тази компания си е поставила някаква свръхцел, както Фюрерът беше казал някога - "Една нация, една кръв", те са си поставили "не трябва да имаме никакви закъснения", каза още Караджов.

Министърът припомни и друг подобен случай от 8 август, когато дете с инвалидна количка е било свалено от полет, тъй като количката "не му била съответствала, което се оказа абсолютно невярно". Тези случаи, според Караджов, показват, че "тази компания си позволява да безчинства на територията ѝ на Република България".

В отговор на въпроса какви мерки ще предприеме, вицепремиерът Гроздан Караджов обяви конкретни законодателни промени: "Подготвил съм и още на четвърти ще внеса поправки във Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите към авиокомпаниите и към наземните оператори." Той поясни, че това е максимумът, който може да бъде направен според българското законодателство. Караджов даде пример с предишния случай, при който на Ryanair е наложена глоба от 10 000 лв., която по новите правила би станала 100 000 лв. Предложението му ще бъде внесено в Комисията по транспорт и той е сигурен, че депутатите ще го припознаят.

Министърът обаче не се ограничава само до национално ниво. Той вече е изпратил писмо до европейския комисар, запознавайки го с поредицата от случаи с Ryanair, с искането "да направим общо решение в Европейската комисия, което да стане директива, с която да се забрани такава злоупотреба с правата, които имат авиокомпаниите при превозването на пътниците." Караджов е изпратил писма и до ирландските въздухоплавателни власти (тъй като компанията е регистрирана в Ирландия), до Генерална дирекция Транспорт и мобилност, както и до европейския омбудсман.

Като пример за по-строги мерки, Караджов посочи Испания, където Министерството на потребителите е наложило "107 милиона евро наказание на Ryanair" за подобни прегрешения. Той изрази надежда, че с тези координирани действия компанията ще бъде принудена "да ни чуят" и да промени своите практики.

