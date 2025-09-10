Няма изрична забрана за каране на джетове от непълнолетни, както анонсира транспортният министър Гроздан Караджов

Отдаването под наем на АТВ-та, с каквото стана фатален инцидент в Слънчев бряг, не е изрично вписано в проекта за Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, публикуван за обществено обсъждане.

Новият нормативен акт беше написан от транспортното министерство по спешна заръка на премиера Росен Желязков след смъртта на 8-годишно дете на парасейлинг в Несебър.

Като "увеселителни съоръжения" са дефинирани всички "съоръжения или съвкупност от такива, технически устройства, конструкции или системи, предназначени за атракционни цели, които функционират чрез движение с висока скорост, бързо въртене или интензивно задвижване или на голяма височина".

Но изрично са посочени скоковете с бънджи и такива, които функционират чрез водни струи и/или водни потоци, описано е какво е уингсют - специален костюм за летене чрез планиране.

Изчерпателно са изброени въздушноатракционни услуги - тандемни полети с парапланер/делтапланер, с парашут, полети с аеростати от екстремен характер, вкл. и бънджи скок от аеростат, както и водноатракционни услуги - парасейлинг (записан на първо място), джетове и водни скутери, теглене на надуваеми съоръжения.

В проекта няма изрична забрана за каране на джетове от непълнолетни, както анонсира транспортният министър Гроздан Караджов.

Предвидено е той да допише нови изисквания за управлението на такива машини в друга наредба.

Глобите за различните нарушения са започват от 500 лв. и стигат до 50 000 лв.

