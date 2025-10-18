В деня, в който отнеха седем автомобила от президентската администрация, Народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 милиона, заяви секретарят на държавния глава

10741 Снимка: БТА

Президентът Румен Радев ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок в Пловдив с личния си автомобил. Това заяви секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов пред БНТ, след като ден по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО.

"Той няма да кара. Той има начин, по който да не кара личната кола, но той ще бъде с личната си кола. Това е. И надявам се, че скоро ще го видят нашите граждани", отбеляза Стоянов. Попитан дали Радев ще трябва отиде до летището с личния си автомобил, както самият той е обявил, секретарят на президента отговори: "точно така е".

По думите му президентската администрация също се е организирала да посрещне унгарската делегация с лични автомобили.

"Разбира се, че ние сме се организирали с лични автомобили и президентът, като един принципен човек, не популист, а принципен човек, повтарям го, принципен човек, който държи на своите хора - аз го познавам от 20 години и не се е променил - той също ще демонстрира своята визия. Тоест, своята съпричастност с цялата администрация", коментира Стоянов.

"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите, ще тръгнат като администрация. Ние какво трябва да правим? Да тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт. Всички държави в света имат такива автомобили и те са точно заради тази цел. Между другото, пропуснали са да променят Закона за държавния протокол. Съгласно Закона за държавния протокол, нашата делегация от българска страна задължително трябва да бъде на Незнайния войн, пред "Александър Невски". Ние трябва да присъстваме там. Президентът трябва да представи нашата делегация, унгарският президент, който идва с 20 човека съветници и секретари, по същия начин трябва да представи тяхната делегация. Те отпътуват, а ние? Окей, няма проблеми, ще решим проблема. Не ревем за автомобили, бъдете сигурни в това отношение. Но тука е мястото да кажа, че е време да слезнат тези, които в момента са на автомобилите. Най-голямата наглост знаете ли коя беше? Че в деня, в който отнеха седем автомобила от президентската администрация, Народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 милиона. За над 4 милиона! Това ли е принципното решение", попита риторично Стоянов.

По думите му непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото.

"Страха аз го виждам в управляващото мнозинство. Вижте какво се получава в парламента, вижте какви закони се готвят, вижте как се отнемат правомощия, как се отнема възможността на президента да изпълнява функционалните си задължения единствено и само за да бъде президент в изолация", обясни Стоянов и продължи:

"Това няма как да се случи. Още повече, че обществото все повече прави разлика между интелигентния подход на президента Радев и отношението, което се демонстрира спрямо него от законодателната и изпълнителната власт. Така че няма как да коментирам това нахално поведение по отношение на президента и непрекъснатите опити да му се налагат наказания, да му се отнемат правомощия".

Според него управляващите не са се справили с нито една криза дотук.

"Инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода. Управляващите досега говориха как успешно са се справили с хаоса, в който хаос те са участвали реално много повече от президента Радев с неговите служебни правителства. Служебното правителство на президента Радев е управлявало година и пет месеца. Останалото време до 4 години и половина управляваше сглобката на Борисов и Пеевски с ПП-ДБ, управляваше след това служебният кабинет на Главчев, който беше на Пеевски и на Борисов и сега - поредната сглобка отново между Пеевски и Борисов", допълни Димитър Стоянов.

Той уточни, че в президентството не се готвят за избори, а президентът изпълнява своите конституционни правомощия така, както са записани.

"От голямо "Д" все повече вървим към голямо "М" - към мафиотска държава. И тука има няколко индикатора, които бих желал да спомена. Първият индикатор е разделението на властите. Вие, г-н Любенов, виждате ли разделение на властите? То го няма! То го няма! Това е първият индикатор за мафиотската държава. Един човек е обсебил и изпълнителната власт, и Народното събрание, участва и в съдебната система, в службите вече... Той реално преяжда с власт. Аз го чух тука и... и във Вашето студио. Вторият индикатор е, че корупцията се превръща в държавна политика. Да напомня ли пак за тези 54 милиона и как държавното обвинение отстрани прокурора, който подготвя обвинителния акт? Да напомня ли за едни 500 милиона, които бяха за свлачища, за язовири, 1 милиард за магистрали и така нататък? Това се превръща в държавна политика - корупцията", каза още секретарят на президента.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.