Парламентарната група ДПС-Ново начало внесе трети проект за промени в Закона за Националната служба за охрана в рамките на месец и втори за тази седмица, всичките насочени срещу това ползването на услугите на службата от страна на президента Румен Радев.

Президентът Радев

Днешният проект предвижда следната нова разпоредба: "Физически лица не могат да предоставят лични автомобили на Националната служба за охрана, както и такива автомобили не могат да се оборудват като автомобили със специален режим на движение".

Внесеният вчера проект, който още не е обсъждан поради бойкота на парламента от ГЕРБ, предвижда президент, премиер и председател на Народното събрание да могат да се откажат напълно от охрана от НСО с декларация пред началника на службата.

А внесената преди месец и вече приета поправка премахна възможността администрацията на президента да ползва превоз от НСО.

"Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПP-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата", пише в мотивите към законопроекта.

"С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик - "Лади", "Москвичи" и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж", гласят мотивите, преповторени и като декларация на партията във фейсбук.

Вчера Радев обяви, че ще кара своята собствена кола, когато и служителите му трябва да правят същото заради последните промени в Закона за НСО, които ги лишиха от право на специализиран превоз.

"Считано от 20 октомври 2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента", съобщи той в писмо до началника на службата за охрана генерал-майор Емил Тонев.

След напомнянето му, че по закон няма право да се откаже изцяло от охраната на НСО, от ДПС-Ново начало внесоха поправката, която ще му го даде.

Румен Радев ще кара френска кола за 3300 лв., ако се откаже от НСО
В отговор президентът коментира, че ако депутатите приемат този закон, ще се откаже и от личната си охрана, както се отказва от служебния автомобил, защото не идва "от улични банди, нито от политическа епруветка".

"Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", добави Радев.

