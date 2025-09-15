Възстановяване на изричната категория "колесни трактори" (Ткт) предлагат депутатите от ПП-ДБ Свилен Трифонов и Стела Николова с проект за поправки в Закона за движение по пътищата, внесен в деловодството на парламента днес.

"Премахването на Ткт породи неяснота относно правоспособността за управление на трактори, а това крие рискове за безопасността на движението предвид специфичните умения, които тези машини изискват (работа с прикачен инвентар, маневри при ниски скорости и ограничено участие в пътната мрежа), мотивират се депутатите.

Според тях възстановяване на категорията ще гарантира целево обучение и изпит, отговарящи на особеностите на техниката, в съзвучие с утвърдените европейски практики за отделни категории подкатегории за специализирани превозни средства.

"Мярката е важна за земеделието и общинските услуги (вкл. поддръжка и зимно почистване), като предотвратява кадрови и оперативни затруднения за фермери, кооперации и общини", изтъкват още народните представители от ПП-ДБ.

Предвижда се признаване на вече издадени свидетелства и вписване на категорията при първа подмяна.

