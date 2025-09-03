Не съм министър отпреди връзката на Никола Николов с баща и син Димитрови, изтъкна бившият МВР шеф

Готви се Паскал да бъде изпратен в Германия на лечение, обяви депутатът от ПП-ДБ Бойко Рашков в коментар за делото за контрабанда, заради което Никола Николов беше екстрадиран у нас от сръбските власти.

"Трябва да коментирам твърденията на обвинени лица, нека да го уточним. Делото не е интересно вече, няма контрабанда. Единият контрабандист е с частично прекратено производство - той беше задържан 8 месеца. Другият, с екстрадиционно производство, беше доведен тук в България от Сърбия и сега се готвим да го изпратим в Германия на лечение. Третите и четвъртите обвинени лица не са призовавани на разпит по една година", заяви Рашков.

"Непрекъснато се споменава не онова, което се прави по делото, а имената на двама души от "Продължаваме Промяната" - Асен Василев и Бойко Рашков, за да може да се прави политика чрез наказателното производство, с любезното съдействие на прокуратурата. Прочетох и че съдийка от Специализирания съд е говорила за Николов - нещо, което не е нейна работа. Тя трябва да се произнесе само има ли основание за вземане на мярка за неотклонение. Уж не трябва да се огласяват материалите от наказателното производство, а съдийка от спецпрокуратурата започна да разказва за това, че има данни за Асен Василев и за Бойко Рашков", посочи бившият вътрешен министър.

По думите му политиката е влязла в прокуратурата трайно: "Сарафов не прекрати това явление. Напротив, политиката навлиза все повече и повече в работата на прокуратурата. Тя демонстрира непрекъснато и ежедневно селективно правосъдие в широкия смисъл на думата".

"Мен не са ме търсили от прокуратурата и няма смисъл да го правят - не мога да помогна. Беше съобщено, че връзката между баща и син Димитрови и Паскал е от началото на 2023 година. А аз не съм министър от 1 август 2022 година. Каква връзка можем да имаме?", попита Бойко Рашков.

Сърбия екстрадира Паскал у нас на 27 август. Той бе предаден на българските власти на ГКПП Калотина. На следващия ден беше разпитан в Антикорупционната комисия.

Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че Паскал не се е върнал у нас случайно. Той не изключи възможността соченият за контрабандист да е постигнал някаква договорка с управляващите.

Никола Николов - Паскал е обвиняем, заедно с бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи. По-късно към тях се присъедини и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, като той беше пуснат под парична гаранция от 20 00 лв.

Когато се повдигаха обвиненията, Паскал не беше открит в България и беше издадена европейска заповед за ареста му. На 29 септември Николов беше заловен в Сърбия. Там той прекара 4 месеца в ареста, след което бе пуснат под домашен арест.

