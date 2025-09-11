"Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт", каза създателят на ДПС и даде първи брифинг от много години насам

13778 Снимка: Булфото

Ахмед Доган прави нова партия. Това обяви той със съратници и част от ръководството на предишното ДПС след заседание на учредителния комитет. Новата партия ще се казва "Алианс за права и свободи - АПС".

"Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя като блуждаещо пиянде наляво и надясно, здрав съм.", каза при първата си поява на пресконференция пред журналисти от много години насам досегашният почетен председател на Движението за права и свободи. Коментара направи по повод слухове в социалните мрежи и " други неофициални фирми и медии" .

"След дълго обмисляне решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка", обяви Доган.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Името на новата формация е вече запазено в европейското патентно ведомство и в СГС, обяви малко по-късно в декларация от името на учредителите председателят на учредителния комитет Танер Али.

Али уточни, че днес е бил учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на националната учредителна конференция. Предстои форумът да се проведе до три месеца, а на него ще бъде избрано ръководство на партията.

Снимка: Булфото

Доган се включва в оперативната работа на партията, като даде да се разбере, че няма да откаже да стане отново лидер, ако бъде избран.

"С моя подпис започна целият списък. Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат", отговори той на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила. Попитан дали сеочаква натиск от Делян Пеевски, след като вече представлява ДПС, Доган каза, че не желае да коментира темата днес.

"Нека днешния ден да го оставим чист, изчистен, без замъгляване с други въпроси. Очаквам всичко. Като му дойде времето, ще ви отговоря", заяви той. В отговор на въпроса дали се страхува Пеевски, Доган отговори индиректно.

"Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук и да участвам в създаването на такъв проект", каза той.

"Никой не го е очаквал това, което се случи след 35 години. Неслучайно днес сме се събрали тук, защото нашата партия беше открадната и ние продължаваме делото, но с ноу-хау", добави Али.

Снимка: Булфото

По думите му новата партия ще изработи устав - такъв, че да ги предпази от стари грешки.

В новата формация ще бъдат много прецизни при подбора на хората, които да приемат в своите редици, за да направят "партия, изчистена от обременени хора".

Учредителите на бъдещата формация посочиха принципи, цели и ценности в декларация, която са приели 101 души, събрали се в учредителния комитет.

Снимка: Булфото

"Днес сме свидетели на отстъпление от демокрация, на разпад на държавността, на установяване на държавно-олигархичен модел. България е в плен на корупцията, институциите се използват като бухалки срещу политическия опонент", се посочва в документа.

Бъдещата формация остава вярна на евроатлантизма, на заедността в българското общество и ще се старае да допринася за единството и равенството на всички български граждани, с недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация. Формацията набляга още на конкретни мерки за повишаване на заетостта и доходите, устойчиво развитие на всички региони и предвидима среда за бизнеса и инвеститорите. Учредителният комитет открива подписка за набиране на членове и учредители, обяви Танер Али.

Появата на Доган пред медиите трая кратко, не повече от 14 минути, а самият той обеща "по-детайлна и по-дълбока пресконференция", но поиска малко време. "Ще държа на това обещание", увери медиите той.

До създаването на партия АПС и извън парламента се стигна след разцепление в ДПС, конфликт между Доган и Пеевски и отделянето на последния в новата-стара формация ДПС - Ново начало, която вече е законен приемник на старото ДПС, след като единствен законов лидер остана той. Това стана възможно след отказа от съдебни битки за ДПС и подаване на оставка на съпредседателя Джевдет Чакъров, който с този си ход изненада съпартийците си от групата около Доган.

Съдът официално Делян Пеевски за председател на ДПС, а ПГ на ДПС-ДПС в парламента беше прекръстена на АПС

Чакъров напусна и ПГ на АПС и стана независим депутат, след като се снима заедно в кабинета на Пеевски, а го последваха още няколко депутати, които преминаха към "Новото начало". От няколко месеца в публичното пространство се говореше, че Доган замисля създаването на нова партия, като пръв за това заговори Юджел Атила още през пролетта. Докато липсваше каквато и да е информация по това дали ще има нов проект, редица поддръжници на Доган, кметове, представители на местната власт и цели партийни структури преминаха в другия лагер.

Междувременно изпълнителната власт изгони с полиция хората на Доган от старата централа на ДПС на бул. "Ал. Стамболийски", като преди това той беше изведен отново с униформени от имота, който обитаваше по силата на договор в Бояна. Така трусовете в ДПС продължиха повече от година и с днешна дата очевидно можем да кажем, че разводът официално е приключен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.