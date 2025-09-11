Лидерът на ИТН с гневно-ироничен пост, провокиран от реакциите на ПП-ДБ по случая с бития началник на русенската полиция

Случаят с бития от младежи полицейски шеф на Русе и реакциите на ПП-ДБ, свързани с него, провокираха Слави Трифонов да напише нов пост по темата в своя фейсбук профил. В него лидерът на ИТН нарича "Киро, Асен, Ленче" лъжци и лицемери и ги иронизира, че инспектор Николай Кожухаров едва ли не сам си е увредил бъбрека.

"Добре де, аз само едно нещо не разбирам - кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР - Русе?

Разбирам, че според ППДБ той е провокирал тези младежи.

Разбирам, че според ППДБ е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат, а като ги е спрял - е трябвало доброволно да ги остави да го пребият.

Разбирам, че според ППДБ той е трябвало да си трае като мишка. Не е трябвало да се обажда. Трябвало е кротко да се прибере с жена си вкъщи, а не да се прави на полицейски началник и на мъж.

Аз ги разбирам ППДБ - те момчетата са били провокирани. Трябвало е да го пребият. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи, да зарадва ръководството на ППДБ, а не сега да ги кара да организират протести и да дават брифинги в парламента.

Ми да, според ППДБ така е най-добре. Значи тогава, ако продължавам по тази логика - той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият там комшия или приятел. И нарочно е изчакал два-три часа, за да може да пукне, та да няма проблем. Но ако са момчетата - те са имали право. Те са били провокирани. Ма откъде-накъде някой ще им прави забележка, че карат като джигити в града покрай майки с деца?

Както една жена каза днес на протеста в Русе: "Едно от момчетата е от добро семейство. Познавам майка му и баща му.

Днес е много подходящ ден да ви припомня, че и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство...", написа Слави Трифонов след днешните протести и исканата оставка както на МВР шефа Даниел Митов, така и вече на пострадалия Кожухаров.

По думите на лидера на ИТН "въобще цялата тази история, претворена и изманипулирана от ППДБ, за да им е полезна и удобна, ми писна, защото ППДБ са лъжци!". " Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписите на една група хора. Асен лъже, че няма нищо общо с бившата шефка на митниците, подсъдима за корупция, която всъщност лично той назначи. Всички заедно, вкупом, лъгаха, че аз съм собственик на "Капитан Андреево" и че съм мафиот. Ама така е, бе - и аз какво се дърпам?! Киро, Асен, Ленче и всички останали - ще си призная. Прави сте, така е. Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. А и не ща!", заяви Трифонов.

Той написа още, че няма да престане да ги дразни, да им казва, че са лъжци и лицемери, "защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!", завършва поста на лидера на ИТН.

