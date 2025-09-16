Пловдивчани от район "Западен" се събудиха тази сутрин с ново предизвикателство в трафика - стартира ремонтът на ул. "Генерал Колев", ключова отсечка за придвижването в града. Улицата е затворена за движение, а строителната техника вече работи на терен.

Ремонтът е чакан повече от 50 години, защото по улицата не е извършвано сериозно обновяване. Настилката е павирана, с големи пропадания, а тротоарите - тесни и компрометирани от корените на дърветата.

"Състоянието на улицата е тежко. Липсва достъпна среда - трудно е дори за пешеходци, а за майки с колички е почти невъзможно", коментира зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов по БНТ.

По думите му, проектът включва изцяло нова асфалтова настилка, обновени тротоари, изграждане на достъпна среда, подмяна на подземната инфраструктура - водопровод, канализация, електроинсталация, ново улично осветление и изграждане на паркоместа.

"Паркоместата ще бъдат съобразени с габаритите на улицата. Там, където има вътрешни паркинги пред блоковете, те няма да бъдат засегнати", уточни той.

Кметът на район "Западен" Тони Стойчева увери, че жителите са били предварително уведомени да преместят автомобилите си.

"Призовавам гражданите да спазват знаците и да не възпрепятстват строителните дейности, защото това забавя процеса", каза тя.

От фирмата-изпълнител на проекта казаха, че сроковете ще бъдат спазени.

"Обектът ще бъде завършен до края на годината. Няма причини за притеснение, макар че има много комуникации по трасето", посочи Бончо Бонев, управител на фирмата.

До тогава движението в района ще бъде пренасочено по съседни улици с временна двупосочна организация.

