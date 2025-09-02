Движението ще се затваря на етапи по всяка от двете естакади

На Бетонния мост в Пловдив предстои да се направи обследване и на базата на заключенията от него ще бъде изготвен технически проект за ремонт на съоръжението, съобщи Тошо Пашов, заместник-кмет на район "Централен", за Радио Пловдив.

Вчера беше направен авариен ремонт на част от настилката на надлеза, по която се бяха получили неравности.

Според Пашов общината трябва да има до края на годината технически проект след обявяването на обществена поръчка за изпълнението му. Средствата, нужни за ремонта, ще зависят от заложените работи в проекта.

"Тези средства трябва да се заложат в бюджета за 2026 година. Дали финансирането ще бъде от държавата или от общината - това е въпрос на разговори и преговори. Другото условие за започване на ремонта е, че трябва да бъде пуснат подлезът от бул. "Васил Априлов" под гарата - връзката с "Южен", за да не се затрудняват гражданите", каза още зам.-кметът на район "Централен".

Движението по моста няма да се затваря изцяло, а на етапи по всяка от двете естакади.

Проектът трябва да актуализира и сеизмичните изисквания към съоръжението, тъй като в 45-те години от първоначалното му проектиране досега тези стандарти са променяни няколко пъти, добави Тошо Пашов.

