Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър в Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg.

Акцията на полицията по линия на наркотици се е провела в сряда. Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар". Откритото вещество е марихуана.

От пресцентъра на полицията в Пловдив са потвърдили, че има задържан с марихуана. Той отговаря за поддръжката на декорите в Пловдивския театър.

Заедно с него са задържани още двама сценични работници.

От прокуратурата засега все още няма информация дали тримата са с повдигнати обвинения.

