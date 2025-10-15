Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър в Пловдив
От прокуратурата засега все още няма информация дали тримата са с повдигнати обвинения
Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър в Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg.
Акцията на полицията по линия на наркотици се е провела в сряда. Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар". Откритото вещество е марихуана.
От пресцентъра на полицията в Пловдив са потвърдили, че има задържан с марихуана. Той отговаря за поддръжката на декорите в Пловдивския театър.
Заедно с него са задържани още двама сценични работници.
