Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров. След среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив.

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка
Виж още Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка

Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента, съобщиха от ГЕРБ и Общината. 

Припомняме, че на 27 август Темелков, заместник-кмет на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование", изненадващо подаде оставка.

Ако той бе напуснал поста си, това ще бъде четвърта смяна на заместник-кмет в община Пловдив от началото на мандата на кмета Костадин Димитров. До този момент с постовете си се разделиха Савина Петкова и Ерол Садъков - и двамата с ресор "Транспорт", както и финансистката Женя Петкова.

