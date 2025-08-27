Заместник-кметът с ресори европейски политики и образование Владимир Темелков подаде оставка, съобщи БНР.

Той е внесъл молбата си днес в деловодството на Община Пловдив, но в нея не е посочил мотив.

Кметът Костадин Димитров не е приел оставката на Темелков.

Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител, припомнят от националното радио.

До този момент Владимир Темелков не е открит за коментар.

Ако той напусне поста си, това ще бъде четвърта смяна на заместник-кмет в община Пловдив от началото на мандата на кмета Костадин Димитров. До този момент с постовете си се разделиха Савина Петкова и Ерол Садъков - и двамата с ресор "Транспорт", както и финансистката Женя Петкова.

