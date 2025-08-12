Откритият наркотик е синтетичен канабиноид, който е достатъчен за приготвянето на над половин тон от т.нар. "чай за пушене"

364 Снимка: ОД на МВР - Пловдив

Близо 10 килограма концентрирана синтетична дрога заловиха служители на сектор "Наркотици" в Главна дирекция "Национална полиция" в Пловдивско.

Оттам уточниха, че откритият наркотик е синтетичен канабиноид, който е достатъчен за приготвянето на над половин тон от т.нар. "чай за пушене". Задържани са двама мъже на по 45 години, единият от които турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас, който живеел в Плодовитово, допълва кореспондентът на БНР.

Успешната специализирана операция е проведена след получен сигнал за дилър на дрога, който действа на територията на област Пловдив. Разследването довело криминалистите до турчина, като информацията била, че той ще транспортира синтетичната дрога. При акция в района на Първомай е спряна колата на наркодилъра, като в нея освен него пътувал и мъж от село Крушево. Дрогата била открита в багажника на колата.

Установено било, че малко преди ареста, турският гражданин е получил в офис на куриерска фирма пратка - два кашона, в които били открити найлонови пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, като полевите тестове реагирали на синтетичен канабиноид.

Двамата мъже били арестувани, като след изтичане на 24-часовия арест, пловдивският съд е постановил постоянна мярка задържане под стража за турския гражданин, а другият вероятно ще бъде привлечен като свидетел.

От Окръжна прокуратура-Пловдив уточниха, че става дума за три вида синтетични канабиноиди на обща стойност около 300 000 лева.

