Д-р Танер Шахин е кардиолог с клинична практика над 10 години и един от най-разпознаваемите и популярни лекари, както на работното си място в Аджибадем Сити Клиник, така и в Тик-Ток и Инстаграм. Той е част от кампанията на Институт за женско здраве "Без компромиси", която се осъществява с подкрепата на Филип Морис България (ФМИ) и е насочена към превенция на тютюнопушенето и употребата на никотинови продукти сред две големи групи - момичетата и бъдещите майки. В рамките на инициативата и по повод Световния ден на сърцето д-р Шахин изнесе лекция в столичната 9-та Френска Езикова Гимназия "Алфонс Дьо Ламартин", в която сподели любопитни факти и съвети за здравето на сърцето, важността на ранната превенция и изграждането на здравословни навици, като акцентира върху ролята на информирания избор за бъдещето на младите хора.

Снимка: Институт за женско здраве

Събитието постави началото на серия интерактивни презентации и беседи с водещи лекари от различни специалности в столични училища, които ще запознаят момичетата с последствията от въздействието на никотина и тютюна върху сърдечносъдовата система, репродуктивното здраве, нервната система в рамките на кампанията "Без компромиси. "Без тютюн и никотин при момичетата - избор за бъдеще" ще бъдат представени ефектите от тютюнопушенето върху HPV вируса, както и психологическите, социалните и естетичните последици от употребата на никотин. Основната цел е да се повиши информираността на младите жени за рисковете, да се насърчи здравословния начин на живот, отговорното и осъзнато отношение към собственото здраве, както и да се подпомогнат момичетата в процеса на развиване на умения за устояване на социалния натиск, свързан с тютюнопушенето.

В това интервю д-р Танер Шахин подчертава, че рисковите фактори за сърцето при тийнейджърите - като тютюнопушене, употреба на електронни цигари, нездравословно хранене, обездвижване и хроничен стрес - често остават подценявани, а ранното им разпознаване е ключово за дългосрочното здраве. Особено важно е младите момичета да се обучават на съзнателна грижа за сърцето си, защото хормоналните промени и по-нетипичната симптоматика правят ранната превенция и здравословните навици жизненоважни за бъдещето им.

Снимка: Институт за женско здраве

Д-р Шахин, кои са най-честите рискови фактори за сърцето при тийнейджърите и защо сърцето на младите момичета също трябва да бъде внимателно наблюдавано?

При тийнейджърите рисковите фактори за сърцето са различни от тези при възрастните, но често подценявани. Това включва: неправилно хранене като висок прием на захар, бързи храни, обездвижване, наднормено тегло, тютюнопушене и употреба на електронни цигари и не на последно място стрес. Младите момичета изискват особено внимание, защото при тях сърдечните симптоми могат да останат скрити по-дълго време, а в пубертета хормоналните промени влияят допълнително върху сърдечно-съдовата система. Освен това, жените по принцип имат по-нетипична симптоматика при сърдечни проблеми, което прави ранното наблюдение още по-важно.

До каква степен стресът в училище и натискът от ежедневните задължения могат да влияят на сърдечното здраве на подрастващите?

Стресът е реален и доказан рисков фактор за сърцето - не само при възрастни, но и при млади хора. Хроничният стрес в училище или от социалния натиск повишава нивата на стресови хормони като кортизол и адреналин. Това може да доведе до ускорен пулс, повишено кръвно налягане, смущения в ритъма и дори да създаде навици като преяждане, злоупотреба с кофеин или никотин. Когато стресът не се управлява правилно, той създава основа за бъдещи сърдечни заболявания.

Колко спорт е полезен за младото сърце и кога физическата активност може да стане прекомерна и рискова?

За здравото сърце на подрастващите са препоръчителни поне 60 минути умерена до интензивна физическа активност дневно - спорт, игри на открито, танци или дори по-бързо ходене. Важно е обаче да има баланс. Прекомерната физическа активност, особено когато е свързана с екстремни натоварвания без достатъчно почивка и хранене, може да доведе до аритмии, увреждания на сърдечния мускул или изтощение. Спортът трябва да носи здраве, а не риск, затова е добре да се следи за симптоми като силна умора, замайване, болка в гърдите или необичайно сърцебиене.

Защо е особено важно момичетата да избягват цигари, електронни цигари и други никотинови продукти за здравето на сърцето им?

Никотинът - независимо дали идва от класическа цигара, електронна цигара или нагреваем продукт - свива кръвоносните съдове, повишава кръвното налягане и ускорява сърдечния ритъм. Това уврежда съдовете още в млада възраст. При момичетата рискът е още по-висок, защото комбинацията от тютюн и женски хормонални промени увеличава вероятността от сърдечно-съдови инциденти и тромбози, особено ако се комбинира с прием на противозачатъчни. Важно е да подчертаем, че не само никотинът е опасен - в цигарите се съдържат над 7 000 химични вещества, включително катрани, въглероден оксид и тежки метали, които увреждат директно съдовете, сърдечния мускул и белите дробове. Дори електронните цигари не са "безвредна алтернатива", защото също доставят токсични вещества, които носят реална и доказана вреда при подрастващите.

Доколко пасивното пушене представлява риск за сърцето на децата и тийнейджърите? Пасивното пушене е също толкова опасно, колкото активното. Децата и тийнейджърите, които живеят в среда с пушачи, имат по-висок риск от увреждане на артериите, повишено кръвно налягане и ранни признаци на атеросклероза. Сърцето им е по-малко защитено, защото все още се развива, и дори краткотрайното излагане на тютюнев дим може да има дългосрочни последствия.

Кои са първите признаци или симптоми, които родителите и самите млади хора трябва да наблюдават, за да разпознаят потенциални проблеми със сърцето?

Симптомите, които не бива да се пренебрегват, включват: чести сърцебиения или "прескачания" на сърцето, болка или тежест в гърдите при усилие, лесна уморяемост, задух, необясними прималявания или загуба на съзнание, замайване. При поява на подобни оплаквания е важно да се потърси консултация с лекар, а не да се търсят обяснения единствено в "стрес" или "умора".

Какви навици в храненето, движението и начина на живот могат да помогнат на подрастващите да имат здраво сърце?

Основните навици включват: балансирано хранене с повече плодове, зеленчуци, риба, ядки и пълнозърнести храни; ограничаване на солта и захарта под всякаква форма; редовно движение; достатъчно сън и почивка. Важно е и да се изгражда емоционална устойчивост - да се говори за стреса, тревогите и натиска, вместо те да се подтискат.

Д-р Шахин, защо е толкова важно да се създават здравословни навици за сърцето още в млада възраст и младите хора да се обучават на съзнателна грижа за здравето?

Сърдечно-съдовите заболявания не започват внезапно в зряла възраст - те се "подготвят" още в детството и юношеството. Натрупването на рискови фактори в ранни години може да ускори развитието на атеросклероза и високо кръвно налягане по-късно. Ако младежите изградят здравословни навици навреме, те си гарантират по-нисък риск от инфаркт, инсулт и други тежки заболявания в бъдеще. Това е инвестиция в тяхното здраве и качество на живот.

Какво бихте посъветвали младите момичета в рамките на кампанията "Без компромиси. Без тютюн и никотин - избор за бъдеще", за да се грижат за сърцето си и за бъдещето си?

Моят съвет е ясен: направете избора днес да кажете "не" на цигарите и никотина. Това е най-важният подарък, който можете да направите на сърцето си. Силното и здраво сърце ви дава свобода - да спортувате, да пътувате, да мечтаете и да градите бъдещето си без ограничения. Бъдете пример за своите приятели и семейство. Сърцето ви ще ви се отблагодари с енергия и сила за целия живот.

