Снимка: АПИ

Завърши ремонтът в платното за Бургас между 90 и 98 км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик, съобщиха от АПИ Завърши ремонтът в платното за Бургас между 90 и 98 км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик, съобщиха от АПИ

Завърши ремонтът в платното за Бургас на осем километра от автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90 и 98 км. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и уточниха, че трасето е с нова асфалтова настилка и отводняване, пътни знаци и ограничителни системи.

Строително-монтажните работи в участъка продължават в платното за София. При изпълнението им превозните средства ще преминават двупосочно в обновеното платно, в което има по една лента в посока Бургас и една лента за София.

На автомагистрала "Тракия" продължава ремонтът на платното за Бургас в участъци на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а в област Стара Загора от 9 октомври строителни работи се извършват в 10-километров участък между 208-и и 218-и км. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността ще се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движението. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция".

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София - Карлово, както и пътя Ихтиман - Самоков.

На 9 октомври започна ремонт на платното в област Стара Загора от 208 до 218 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас.

