Точно над комплексите има огромна цепнатина, която постепенно се разширява през последните десетина години и на места вече е повече от метър, обяви Щелиян Димитров

11742 Колаж: Dir.bg

За голямо свлачище в района между Свети Влас и курортния комплекс Елените и потенциална опасност от срутването му алармира Щелиян Димитров, парламентарен съветник на депутатите от ПП "Възраждане" в 50-ото Народно събрание.

В публикация в личния си Фейсбук, юристът предупреждава за съществуващ риск, който по думите му може да доведе до "много по-голяма трагедия" от скорошните наводнения по Южното Черноморие, при които загинаха четирима души във ваканционното селище "Елените". Вчера във връзка с проверките, разпоредени след потопа, полиция влезе в сградите на Община Несебър, Регионалната дирекция "Национален строителен контрол" (РДНСК) - Бургас и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

Според Димитров, който е работил в сферата на частния бизнес и недвижимите имоти, над последните комплекси в района има огромен рисков участък. Той описва проблема в детайли:

"С червената линия е очертан един много голям район, който е застрашен от грандиозно свлачище! По протежение на червената линия, точно над комплексите има огромна цепнатина, която постепенно се разширява през последните десетина години и на места вече е повече от метър".

Снимка: Facebook/Щелиян Димитров

Димитров подчертава, че процесът засяга целия склон и изразява своите опасения за бъдещето на района, ако не бъдат предприети действия.

"Аз лично нямам съмнение, че рано или късно целият този склон ще се свлече и всичко, което виждате отдолу ще бъде погребано, освен ако не се вземат някакви адекватни мерки", заявява юристът.

Той допълва, че при подобен сценарий съществува опасност курортният комплекс "Елените" да бъде "напълно откъснат от света", тъй като и двата пътя, водещи към него, попадат в опасната зона.

Щелиян Димитров обръща специално внимание на състоянието на пътната инфраструктура в свлачищния район. "...долното отклонение беше затворено през последните седем-осем, а може и повече години, но скоро установих, че без никакви допълнителни укрепителни дейности е преасфалтиран и отново е отворен за движение", посочва той.

В края на публикацията си юристът отправя предупреждение към институциите и обществеността.

"Един ден като стане трагедията, отново всички ще са изненадани и ще викат, че срещу природата сме безсилни. Вярно е, че природата е всемогъща, както и глупостта, но никой не е отменил превантивните мерки", завършва бившият съветник на депутатите от "Възраждане".

