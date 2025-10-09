За голямо свлачище в района между Свети Влас и курортния комплекс Елените и потенциална опасност от срутването му алармира Щелиян Димитров, парламентарен съветник на депутатите от ПП "Възраждане" в 50-ото Народно събрание.

Опасно време

В публикация в личния си Фейсбук, юристът предупреждава за съществуващ риск, който по думите му може да доведе до "много по-голяма трагедия" от скорошните наводнения по Южното Черноморие, при които загинаха четирима души във ваканционното селище "Елените". Вчера във връзка с проверките, разпоредени след потопа, полиция влезе в сградите на Община Несебър, Регионалната дирекция "Национален строителен контрол" (РДНСК) - Бургас и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

Според Димитров, който е работил в сферата на частния бизнес и недвижимите имоти, над последните комплекси в района има огромен рисков участък. Той описва проблема в детайли:

"С червената линия е очертан един много голям район, който е застрашен от грандиозно свлачище! По протежение на червената линия, точно над комплексите има огромна цепнатина, която постепенно се разширява през последните десетина години и на места вече е повече от метър".

Снимка: Facebook/Щелиян Димитров

Димитров подчертава, че процесът засяга целия склон и изразява своите опасения за бъдещето на района, ако не бъдат предприети действия.

"Аз лично нямам съмнение, че рано или късно целият този склон ще се свлече и всичко, което виждате отдолу ще бъде погребано, освен ако не се вземат някакви адекватни мерки", заявява юристът.

Той допълва, че при подобен сценарий съществува опасност курортният комплекс "Елените" да бъде "напълно откъснат от света", тъй като и двата пътя, водещи към него, попадат в опасната зона.

Регионалният министър за "Елените": Някой е вложил доста усилия да спечели пари
Виж още Регионалният министър за "Елените": Някой е вложил доста усилия да спечели пари

Щелиян Димитров обръща специално внимание на състоянието на пътната инфраструктура в свлачищния район. "...долното отклонение беше затворено през последните седем-осем, а може и повече години, но скоро установих, че без никакви допълнителни укрепителни дейности е преасфалтиран и отново е отворен за движение", посочва той.

В края на публикацията си юристът отправя предупреждение към институциите и обществеността.

"Един ден като стане трагедията, отново всички ще са изненадани и ще викат, че срещу природата сме безсилни. Вярно е, че природата е всемогъща, както и глупостта, но никой не е отменил превантивните мерки", завършва бившият съветник на депутатите от "Възраждане".

ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20026
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7246
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10141
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4058
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1028
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
279
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11615
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1704
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
199
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
836