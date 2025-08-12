Потушен е пожар във старото военно училище в центъра на Велико Търново, който се е разразил тази нощ, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Пламъците са се разгърнали бързо заради натрупаните отпадъци и дървени конструкции вътре в сградата, но за щастие няма пострадали, уточниха от пожарната служба. 

За около 90 минути огънят е овладян и изгасен. Установено е обаче, че той е умишлен и малко по-късно е задържан мъж. Той е подпалил старите бракувани казарми, като причините са неизвестни.

В борбата с огъня са участвали шест пожарни коли и 24-ма огнеборци. На мястото на пожара са били кметът на Велико Търново Даниел Панов, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар инженер Красимир Кръстев, главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, както и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Старото военно училище във Велико Търново е емблематична сграда с дългогодишна история, но през последните години е обект на множество вандалски прояви и палежи. 

В края на юли пламна гората между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци", като близо четири часа продължи потушаването на пламъците. Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви в социалните мрежи, че пожарът е умишлен и публикува видеоклип, на който се вижда как мъж пали със запалка клони и треви. Малко по-късно бе задържан 33-годишният Стоян Денчев, който бе обвинен в тероризъм

На среща вчера кметът Панов и областният управител Ликоманова-Мутафчиева поставиха сред акцентите в съвместната работа на общинската и областната администрация мерките за превенция на пожари.

 

