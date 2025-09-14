Първокласниците ще бъдат около 57 хил. - по-малко от предишни години, съобщи Красимир Вълчев

6766 Снимка: БТА

Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден. Това съобщи пред БНР министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това", обясни той какъв е механизмът.

Идеята раздели родителите на два лагера - едните се тревожеха в социалната мрежа, че така децата няма да имат време за извънкласна дейност, а майките и бащите ще бъдат затруднени да отидат на работа навреме, тъй като ще ги водят на училище по-късно.

Други обаче, и родители, и педагози, и синдикат "Образование" смятат, че учениците, особено по-малките, рано сутрин са сънливи и не възприемат добре учебния материал.

В последното е убеден и самият министър на образованието и науката. "Ако учениците стават по-късно, тогава се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати.", смята Вълчев.

"Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226. Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища", коментира просветният министър. Намалени бяха учебните заведения на двусменен режим и по линия на намаляване на приема.

"Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени", не скри министърът.

И в момента продължава записването на първокласници, обясни Красимир Вълчев, но въпреки това отчете най-малкия брой на ученици, които за пръв път ще прекрачат училищния праг - те ще са едва около 57 хил., когато в предишни випуски през последните години са били 59-60 хил., дори над 60 000.

"Работи т.нар. Механизъм за обхват на децата. Очакваме първокласниците да бъдат около 57 хиляди. Това е по-малко от предходните години", коментира Вълчев.

Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди.

Тази година имаме по-висока ремонтна активност през лятото, посочи още Красимир Вълчев.

"Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на такава. Около 250 ремонта няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради", обобщи министърът на образованието.

