Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

Министърът на образованието Красимир Вълчев отново повдигна въпроса за по-късното започване на учебните часове. Той е изпратил писмо до всички училища в страната, с което ги призовава да проведат разговори с учители и родители относно възможността за промяна в началния час.

Според министъра идеята е подкрепена от анализи, които доказват положителния ефект от подобна мярка. "Всички анализи показват, че когато учебният ден започва половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите", заявява Вълчев в подкрепа на своята препоръка.

Въпреки това, самият Вълчев посочва и основното препятствие пред реализацията на тази идея - двусменният режим на обучение. По думите му най-трудно би било въвеждането на по-късен старт именно в училищата, които работят на две смени.

Проблемът засяга предимно големите градове, като най-силно е изразен в столицата, където липсата на достатъчно училищни сгради възпрепятства преминаването към едносменен режим. Статистиката потвърждава това: в област София-град 85 от общо 275 училища функционират на две смени.

В национален мащаб, според проверка на Dir.bg, направена преди няколко месеца, 231 от общо 2329 училища в България организират учебния процес на две смени.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ: