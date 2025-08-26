Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия? | Днес.dir.bg

Подкрепете ни
16:38 | 26.08.25

Сайтове

Услуги

Градове

Dir.bg Media Group

25 °
17-11-2017 20-11-2018
Начална дата Крайна дата
ОК Отказ
Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

Е-Референдум

Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

26.08.25 | 194 гласа
Колаж: iStock by Getty Images/Dir.bg

Министърът на образованието Красимир Вълчев отново повдигна въпроса за по-късното започване на учебните часове. Той е изпратил писмо до всички училища в страната, с което ги призовава да проведат разговори с учители и родители относно възможността за промяна в началния час.

Според министъра идеята е подкрепена от анализи, които доказват положителния ефект от подобна мярка. "Всички анализи показват, че когато учебният ден започва половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите", заявява Вълчев в подкрепа на своята препоръка.

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин
Виж още Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

Въпреки това, самият Вълчев посочва и основното препятствие пред реализацията на тази идея - двусменният режим на обучение. По думите му най-трудно би било въвеждането на по-късен старт именно в училищата, които работят на две смени.

Проблемът засяга предимно големите градове, като най-силно е изразен в столицата, където липсата на достатъчно училищни сгради възпрепятства преминаването към едносменен режим. Статистиката потвърждава това: в област София-град 85 от общо 275 училища функционират на две смени.

В национален мащаб, според проверка на Dir.bg, направена преди няколко месеца, 231 от общо 2329 училища в България организират учебния процес на две смени.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:

Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

Вече сте гласували за тази анкета
виж резултати
Виж 35 коментара Коментирай
Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

Е-Референдум

26.08.25 | 194 гласа

Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

Министърът на образованието Красимир Вълчев отново повдигна въпроса за по-късното започване на учебните часове. Той е изпратил писмо до всички училища в страната, с което ги призовава да проведат разговори с учители и родители относно възможността за промяна в началния час.

Според министъра идеята е подкрепена от анализи, които доказват положителния ефект от подобна мярка. "Всички анализи показват, че когато учебният ден започва половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите", заявява Вълчев в подкрепа на своята препоръка.

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин
Виж още Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

Въпреки това, самият Вълчев посочва и основното препятствие пред реализацията на тази идея - двусменният режим на обучение. По думите му най-трудно би било въвеждането на по-късен старт именно в училищата, които работят на две смени.

Проблемът засяга предимно големите градове, като най-силно е изразен в столицата, където липсата на достатъчно училищни сгради възпрепятства преминаването към едносменен режим. Статистиката потвърждава това: в област София-град 85 от общо 275 училища функционират на две смени.

В национален мащаб, според проверка на Dir.bg, направена преди няколко месеца, 231 от общо 2329 училища в България организират учебния процес на две смени.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:

Одобрявате ли учениците да започват по-късно учебните занятия?

виж резултати
Виж 35 коментара Коментирай

От рубриката

Още
Черната пантера се появи в района на Силистра

Черната пантера се появи в района на Силистра

16:35 | 26.08.25 38
Хемороиди под контрол

Хемороиди под контрол

14:43 | 26.08.25 2314
Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

13:13 | 26.08.25 20048
Водно торнадо се завихри над морето край Синеморец (снимки)

Водно торнадо се завихри над морето край Синеморец (снимки)

12:48 | 26.08.25 4196
Отиде си легендарният фоторепортер на Прехода и преди това Георги Цветков - Гошоре

Отиде си легендарният фоторепортер на Прехода и преди това Георги Цветков - Гошоре

12:05 | 26.08.25 1494
Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември

Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември

18:09 | 25.08.25 20260

Последни

Тръмп връща старото название на Пентагона - Министерство на войната
16:24

Тръмп връща старото название на Пентагона - Министерство на войната

Свят 26.08.25 4
Отварят северното платно на бул. "Христо Ботев" в Пловдив
15:27

Отварят северното платно на бул. "Христо Ботев" в Пловдив

Пловдив 26.08.25 1
В кръвта и урината на 18-годишния Никола, прегазил петима с АТВ, е открита марихуана
15:18

В кръвта и урината на 18-годишния Никола, прегазил петима с АТВ, е открита марихуана

Темида 26.08.25 219
Две братчета избягаха от детска градина в Сапарева баня
15:00

Две братчета избягаха от детска градина в Сапарева баня

Инциденти 26.08.25 41
Полицаи върнаха 16 000 лева на измамена пенсионерка
14:59

Полицаи върнаха 16 000 лева на измамена пенсионерка

Крими 26.08.25 2
След протести заради сухите чешми: Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна
14:51

След протести заради сухите чешми: Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Политика 26.08.25 35
на

фокус

НАЙ

четени коментирани
Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка
27811

Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка

Роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болницата, намеси се полиция (видео/снимки)
22999

Роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болницата, намеси се полиция (видео/снимки)

Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември
20260

Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин
20048

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

"Пирогов": Мартин е в кома, неконтактен е, но е със спонтанно дишане, правим всичко възможно
14888

"Пирогов": Мартин е в кома, неконтактен е, но е със спонтанно дишане, правим всичко възможно

Всички най-четени
Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка
262

Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка

Роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болницата, намеси се полиция (видео/снимки)
236

Роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болницата, намеси се полиция (видео/снимки)

В кръвта и урината на 18-годишния Никола, прегазил петима с АТВ, е открита марихуана
219

В кръвта и урината на 18-годишния Никола, прегазил петима с АТВ, е открита марихуана

Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
127

Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин
124

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

Всички най-коментирани
Най-четени коментирани

Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка

17:44 | 25.08.25 27811

Роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болницата, намеси се полиция (видео/снимки)

09:45 | 26.08.25 22999

Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември

18:09 | 25.08.25 20260

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

13:13 | 26.08.25 20048

"Пирогов": Мартин е в кома, неконтактен е, но е със спонтанно дишане, правим всичко възможно

08:39 | 26.08.25 14888

Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка

17:44 | 25.08.25 262

Роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болницата, намеси се полиция (видео/снимки)

09:45 | 26.08.25 236

В кръвта и урината на 18-годишния Никола, прегазил петима с АТВ, е открита марихуана

15:18 | 26.08.25 219

Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник

21:34 | 25.08.25 127

Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

13:13 | 26.08.25 124
Всичко от деня
Водещи Лайф Корнер Бизнес IT Impressio URBN Trip Авто Games Zodiac Времето Вицове Вкусотии
Lil Nas X пледира невинен по обвинения в нападение над полицай и съпротива при арест

Lil Nas X пледира невинен по обвинения в нападение над полицай и съпротива при арест
Лудогорец продаде полузащитник на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде полузащитник на шампиона на Мароко
Пентагонът обмисля придобиване на дялове в отбранителни компании

Пентагонът обмисля придобиване на дялове в отбранителни компании
Google ще забрани приложенията от непроверени разработчици за Android

Google ще забрани приложенията от непроверени разработчици за Android

Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025

Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото

Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
Румен Драганов: Туристическият сезон е изключително успешен

Румен Драганов: Туристическият сезон е изключително успешен
Новото Audi Q3 получи версия Sportback

Новото Audi Q3 получи версия Sportback
Lil Nas X пледира невинен по обвинения в нападение над полицай и съпротива при арест

Lil Nas X пледира невинен по обвинения в нападение над полицай и съпротива при арест
"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември с горещи флиртове и опасни съперничества

"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември с горещи флиртове и опасни съперничества
В серия от кадри Жизел Бюндхен показа живота си, бебето и любимия си

В серия от кадри Жизел Бюндхен показа живота си, бебето и любимия си
Играй и спечели два билета за концерта на Енрике Иглесиас

Играй и спечели два билета за концерта на Енрике Иглесиас
Джордж Клуни и дългогодишната му любовна връзка с Венеция

Джордж Клуни и дългогодишната му любовна връзка с Венеция
Емрах Стораро се сгоди

Емрах Стораро се сгоди
Дебора Лий-Фърнес и Джон Траволта ли ще са следващата холивудска двойка?

Дебора Лий-Фърнес и Джон Траволта ли ще са следващата холивудска двойка?

Джорджина Родригес с уникална колекция от часовници на стойност 2,4 милиона долара

Джорджина Родригес с уникална колекция от часовници на стойност 2,4 милиона долара
Лудогорец продаде полузащитник на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде полузащитник на шампиона на Мароко
Има ли кой да спре Йокич и Сърбия? Време е за звездния ЕвроБаскет 2025

Има ли кой да спре Йокич и Сърбия? Време е за звездния ЕвроБаскет 2025
Илиан Илиев обяви националите, които ще се противопоставят на Испания и Грузия

Илиан Илиев обяви националите, които ще се противопоставят на Испания и Грузия
Официално: България ще участва с четирима лекоатлети на Световното първенство

Официално: България ще участва с четирима лекоатлети на Световното първенство
Испанският селекционер преди мача в София: Групата е силна, а месец септември е най-труден

Испанският селекционер преди мача в София: Групата е силна, а месец септември е най-труден
Анчелоти намигна на Реал Мадрид и "пусна във ваканция" трите му бразилски звезди

Анчелоти намигна на Реал Мадрид и "пусна във ваканция" трите му бразилски звезди
Браво! България U21 изстрада класиране на осминафинал на Световното

Браво! България U21 изстрада класиране на осминафинал на Световното
Григор Димитров: Възстановяването ми върви по-бавно от очакваното

Григор Димитров: Възстановяването ми върви по-бавно от очакваното
Пентагонът обмисля придобиване на дялове в отбранителни компании

Пентагонът обмисля придобиване на дялове в отбранителни компании
Наред с мира, САЩ и Русия обсъждат енергийни сделки

Наред с мира, САЩ и Русия обсъждат енергийни сделки
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката

Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката
Ритейл парковете настъпват: До две години ще задминат моловете по площ

Ритейл парковете настъпват: До две години ще задминат моловете по площ
"Мерцедес" продаде дела си в "Нисан" за 325 млн. долара

"Мерцедес" продаде дела си в "Нисан" за 325 млн. долара
Защо все по-трудно намираме хубава работа и как можем да подобрим това

Защо все по-трудно намираме хубава работа и как можем да подобрим това
Риск от колапс на правителството срина френските акции

Риск от колапс на правителството срина френските акции
„Re:Think Green“ - различният разговор за бъдещето на България

„Re:Think Green“ - различният разговор за бъдещето на България
Google ще забрани приложенията от непроверени разработчици за Android

Google ще забрани приложенията от непроверени разработчици за Android

Подмазвачеството на AI не е случайност, а стратегия за печелене на пари?

Подмазвачеството на AI не е случайност, а стратегия за печелене на пари?
Китай представя най-новите си оръжия след седмица

Китай представя най-новите си оръжия след седмица
AI-докторите са "отличници" на стандартизираните тестове и "двойкаджии" в реалния свят

AI-докторите са "отличници" на стандартизираните тестове и "двойкаджии" в реалния свят
Дано този път е различно: Пазарът на акциите напомня на "дотком балона"

Дано този път е различно: Пазарът на акциите напомня на "дотком балона"
Илон Мъск съди Apple и OpenAI за "сговор срещу конкуренцията" в сферата на AI

Илон Мъск съди Apple и OpenAI за "сговор срещу конкуренцията" в сферата на AI
Учени разгадаха тайната на раждането на Юпитер

Учени разгадаха тайната на раждането на Юпитер
OpenAI иска най-високата оценка за частна компания в света

OpenAI иска най-високата оценка за частна компания в света
Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025

Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025
На 19 септември е юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска

На 19 септември е юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска
"Находки" от Ксения Иванова в Галерия "Сердика"

"Находки" от Ксения Иванова в Галерия "Сердика"

Пловдивският художник Илиан Колев с изложба живопис на "Шипка" 6

Пловдивският художник Илиан Колев с изложба живопис на "Шипка" 6
Петя Кертикова: Героите в "Завърналите се" си идват, защото в България все още го има лукса да се живее бавно

Петя Кертикова: Героите в "Завърналите се" си идват, защото в България все още го има лукса да се живее бавно
Стенописът "Упование" отдава почит на софийските алпинисти и ще напомня, че хората и природата са едно

Стенописът "Упование" отдава почит на софийските алпинисти и ще напомня, че хората и природата са едно
Булката на вятъра остава с него до смъртта му

Булката на вятъра остава с него до смъртта му
На Калиакра откриха масивна бронзова статуетка на богиня

На Калиакра откриха масивна бронзова статуетка на богиня

Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото

Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
Out of Office: Културни маршрути от Тейт до Берлин – как светът се среща чрез изкуство

Out of Office: Културни маршрути от Тейт до Берлин – как светът се среща чрез изкуство
Градски иновации: от скейтборд небостъргачи до светлинни сънища

Градски иновации: от скейтборд небостъргачи до светлинни сънища
Вървим по-бързо, говорим по-малко

Вървим по-бързо, говорим по-малко
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн

AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
Защо замира легендарното Hard Rock Cafe?

Защо замира легендарното Hard Rock Cafe?
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана

Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
Двата полюса на Северна Португалия: От Брага до Порто

Двата полюса на Северна Португалия: От Брага до Порто
Румен Драганов: Туристическият сезон е изключително успешен

Румен Драганов: Туристическият сезон е изключително успешен
Къмпингарите излизат на протест

Къмпингарите излизат на протест
Мрежа от луксозни нощни автобуси ще свърже 25 европейски града

Мрежа от луксозни нощни автобуси ще свърже 25 европейски града
Туризмът в ЕС процъфтява: Печеливш бизнес или бедствие?

Туризмът в ЕС процъфтява: Печеливш бизнес или бедствие?

Круизният туризъм в Турция отбелязва най-силния си сезон от повече от десетилетие

Круизният туризъм в Турция отбелязва най-силния си сезон от повече от десетилетие
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото

5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото
Затегнете коланите: Климатичните промени ще увеличат честотата на турбуленциите

Затегнете коланите: Климатичните промени ще увеличат честотата на турбуленциите
Насладете се на гръцката романтика през септември

Насладете се на гръцката романтика през септември
Новото Audi Q3 получи версия Sportback

Новото Audi Q3 получи версия Sportback
Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche и Rolls-Royce блясват на Car Speed Show 2025

Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche и Rolls-Royce блясват на Car Speed Show 2025
Новият Jeep Cherokee се завръща към корените си

Новият Jeep Cherokee се завръща към корените си
Mercedes-Benz може да започне да използва двигатели на BMW

Mercedes-Benz може да започне да използва двигатели на BMW
Българската електрическа хиперкола ALIENO SENTIERO вече се движи (видео)

Българската електрическа хиперкола ALIENO SENTIERO вече се движи (видео)
Вносът на коли от САЩ и Канада става все по-популярен – ето как се регистрират

Вносът на коли от САЩ и Канада става все по-популярен – ето как се регистрират
Новото Mitsubishi Outlander влиза смело в премиум сегмента (тест-драйв)

Новото Mitsubishi Outlander влиза смело в премиум сегмента (тест-драйв)
Renault Scenic еволюира в семеен електрически кросоувър (снимки)

Renault Scenic еволюира в семеен електрически кросоувър (снимки)
Capcom готви римейк на Resident Evil Code: Veronica

Capcom готви римейк на Resident Evil Code: Veronica

Valor Mortis впечатли на Gamescom 2025 с 33 минути геймплей

Valor Mortis впечатли на Gamescom 2025 с 33 минути геймплей

Bye Sweet Carole излиза през октомври с нов трейлър и ретро-магия в стил Disney

Bye Sweet Carole излиза през октомври с нов трейлър и ретро-магия в стил Disney
Седем години чакане: Team Cherry разкри защо Hollow Knight: Silksong се забави толкова

Седем години чакане: Team Cherry разкри защо Hollow Knight: Silksong се забави толкова

Paradox обяви дата за Europa Universalis V

Paradox обяви дата за Europa Universalis V
Rue Valley – ролева игра, вдъхновена от Disco Elysium и филма "Денят на мармота"

Rue Valley – ролева игра, вдъхновена от Disco Elysium и филма "Денят на мармота"
Warhammer 40K: Dawn of War 4 се връща към масивните битки и строенето на бази

Warhammer 40K: Dawn of War 4 се връща към масивните битки и строенето на бази
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 излиза през октомври, но феновете останаха разочаровани

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 излиза през октомври, но феновете останаха разочаровани

Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?

Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?

Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?

Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?

Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?

Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?

Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
Какво е числото на житейския ви път?

Какво е числото на житейския ви път?
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов

Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
Пожарите в ЕС достигнаха нов рекорд, като пламъците изпепелиха площ по-голяма от Кипър

Пожарите в ЕС достигнаха нов рекорд, като пламъците изпепелиха площ по-голяма от Кипър
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи

Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
Пътна обстановка

Пътна обстановка
Грета отново в действие: Заедно с още 200 климатични активисти блокира норвежка рафинерия

Грета отново в действие: Заедно с още 200 климатични активисти блокира норвежка рафинерия
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица

Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
Горските пожари предизвикват рекорден брой интервенции на пожарните екипи в ЕС

Горските пожари предизвикват рекорден брой интервенции на пожарните екипи в ЕС

За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"

За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
САЩ: Министерството на финансите на Тръмп решава съдбата на стотици вятърни и слънчеви проекти

САЩ: Министерството на финансите на Тръмп решава съдбата на стотици вятърни и слънчеви проекти
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...
Една жена отсъствала от дома си няколко дни...

Една жена отсъствала от дома си няколко дни...
Една блондинка хванала златната рибка...

Една блондинка хванала златната рибка...
Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"

Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"
Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...

Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...
Две пловдивски мутри решават кръстословица...

Две пловдивски мутри решават кръстословица...
В горещ летен ден две блондинки се срещат....

В горещ летен ден две блондинки се срещат....
Чаша ракия на всеки час...

Чаша ракия на всеки час...
Само в две стъпки: Как се прави шоколадов сос

Само в две стъпки: Как се прави шоколадов сос
Три лесни десерта с праскови за начинаещи

Три лесни десерта с праскови за начинаещи
Разядка от запечени патладжани, лук и подправки

Разядка от запечени патладжани, лук и подправки
За разнообразие: Пет вида безглутеново брашно и за какво да ги използваме

За разнообразие: Пет вида безглутеново брашно и за какво да ги използваме
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути

Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути
Тост от лаваш и кашкавал

Тост от лаваш и кашкавал
Каква е тайната на сочните пържени кюфтета

Каква е тайната на сочните пържени кюфтета
Как се прави сос Бьор блан

Как се прави сос Бьор блан
Лайф
Lil Nas X пледира невинен по обвинения в нападение над полицай и съпротива при арест

Lil Nas X пледира невинен по обвинения в нападение над полицай и съпротива при арест

Корнер
Лудогорец продаде полузащитник на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде полузащитник на шампиона на Мароко

Бизнес
Пентагонът обмисля придобиване на дялове в отбранителни компании

Пентагонът обмисля придобиване на дялове в отбранителни компании

IT
Google ще забрани приложенията от непроверени разработчици за Android

Google ще забрани приложенията от непроверени разработчици за Android

Impressio
Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025

Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025

URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото

Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото

Trip
Румен Драганов: Туристическият сезон е изключително успешен

Румен Драганов: Туристическият сезон е изключително успешен

Авто
Новото Audi Q3 получи версия Sportback

Новото Audi Q3 получи версия Sportback

Games
Capcom готви римейк на Resident Evil Code: Veronica

Capcom готви римейк на Resident Evil Code: Veronica

Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?

Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?

Времето
Пожарите в ЕС достигнаха нов рекорд, като пламъците изпепелиха площ по-голяма от Кипър

Пожарите в ЕС достигнаха нов рекорд, като пламъците изпепелиха площ по-голяма от Кипър

Вицове
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...

Вкусотии
Само в две стъпки: Как се прави шоколадов сос

Само в две стъпки: Как се прави шоколадов сос