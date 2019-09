1272

Генералният директор на БНР Светослав Костов заяви, че няма намерение да подава оставка. Това изявление той направи пред "Клуб Z". Той очаква заседанието на Съветът за електронни медии (СЕМ) другата седмица.

Малко по-рано на извънредно заседание днес СЕМ поиска оставката му заради безпрецедентното спиране на програма "Хоризонт" на 13 септември и последвалите поредица от протести на журналисти.

Председателката на регулаторния орган София Владимирова призова Костов сам да се оттегли. В противен случай на следващото заседание СЕМ ще внесе проект за предсрочното прекратяване на мандата му.

"Давам си ясна сметка, че сме на прага на предизборна кампания, което усложнява ситуация. Но не може в БНР да звучи "Let it be" в знак на протест срещу ръководителя. Очевидно е, че доверието на СЕМ в неговото ръководство е загубено. По-лошото обаче е, че е загубено и доверието на работещите в радиото. Отговорност се поема само по един начин - с оставка. И моят призив към директора е да подаде оставка", посочи председателят на СЕМ София Владимирова.

"Не мога да коментирам решение на СЕМ, мога да го приема за сведение. Да изчакаме да видим какво ще стане следващата седмица", коментира Светослав Костов.

Попитан дали ще се съобрази с призива да освободи сам поста, той отговори:

"Какво означава? Ако от Съвета за електронни медии имат основание, нека да минат към процедура."

Светослав Костов нарече "тяхно мнение" твърдението, че доверието в БНР може да се възстанови само с оставката на генералния му директор.

"Мнението на 1200 други души, които работят в радиото, не е такова.", добави генералният директор.

На заседанието днес на СЕМ присъстваха София Владимирова, Розита Еленова, Ивелина Димитрова, Галина Георгиева. Поради отпуск отсъства Бетина Жотева. Именно заради това, че СЕМ не е в пълния си състав, председателката София Владимирова обясни, че не могат да гласуват оставката на Светослав Костов. Затова днес от регулатора призоваха той сам да освободи поста.