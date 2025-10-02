Войната по пътищата

Жителите на Нови Искър излязоха на протест рано тази сутрин след смъртта на жена, която беше ударена от тежкотоварен автомобил в центъра на града, предаде БНТ.

Местните хора казват, че през центъра редовно преминават камиони и то в непосредствена близост и до училища, и до детски градини. Проблем, който така и не е решен, и сега жителите настояват за справедливост, да се спре войната по пътищата и да не преминават тирове през града.

От охранителните камери става ясно, че когато се качва шофьорът на тежкотоварния автомобил в кабината, в този момент жената пресича, той не я вижда и тя е пометена. Хората от квартал "Гнилене" разказват, че е ежедневие да преминават тежкотоварни автомобили в непосредствена близост до училища, детски градини в район, в който има много пешеходци.

След сблъсъци и гражданско неподчинение: Арестуваха организаторите на протеста в Кресна
"Настояваме за справедливост, искаме всеки да си понесе наказанието. Не може да продължава така. Няма как да мине по пешеходна пътека, като тя тук не съществува такава, по нейния маршрут. Всеки ден, всяка една минута тук минават, карат като ненормални, изпреварват се. Тирове си изпреварват сами себе си, на пешеходна пътека, на завоя също, докато чакат хората да пресекат", разказа пред БНТ внучката на убитата - Лъчезара Сотирова.

Снимка: БНТ

По думите й баба й отивала на работа и бързала към автобуса.

"Искаме да се отвори специален път само за тях, да не минават от тук, защото училището е тук, детската градина. Ако беше някое малко дете, какво правим тогава?", пита внучката.

Според кмета на града има проект за извеждане на тежкотоварния трафик от Нови Искър, но процедурата е тромава, проектът е скъп и вече години наред няма решение на проблема.

"Има такъв проект за алтернативен маршрут, който да изведе тежкия трафик от индустриалната зона в Курило. Проектът в момента е в НАГ (б.ред. Направление "Архитектура и Градоустройство") за съгласуване. Въпросът е, че това е много тежка и много дълга процедура, която е започнала назад в годините от моите предшественици", каза Владимир Владимиров.

Снимка: БНТ

По думите му проблемът наистина е много сериозен и проблемът е от повече от 15 години.

"Аз съм напълно съпричастен с жителите на двата квартала, на "Изгрев" и на квартал "Гнилене", които ежедневно са подложени на тормоз от този тежкотоварен трафик. Въпросът е, че алтернативният път, по който работим за извеждане на трафика от центъра на двата квартала, ще отнеме време", каза кметът.

Според Владимиров е необходима добрата воля на всички институции, защото става въпрос и за сложен, и за скъп инфраструктурен проект.  "Става въпрос за продължение на улица "Кременица", която ще продължи в южната си част към Софийски околовръстен път и ще обедини двете индустриални зони на Курило и на Кумарица. По този начин ще се избегне влизането в жилищната зона.", смята кметът на Нови Искър.

