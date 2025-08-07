1032 Снимка: АПИ

До края на август в петък и неделя се спира движението на тирове над 12 т по АМ "Тракия" в участъка между София и Стара Загора. Мярката се предприема заради интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия.

На 8-и, 15-и, 22-и и 29-и август, пътуването на тежкотоварните камиони ще бъде спирано между 16 часа и 21 часа в платното за Бургас в отсечката от София до пътен възел "Оризово".

Моторните превозни средства над 12 тона, включително с ремаркета и полуремаркета, ще могат да използват обходни маршрути, като основно това ще бъде Подбалканският път.

Снимка: АПИ

В неделя - на 10-и, 17-и, 24-и и 31-и август, ограничението на автомобили над 12 ч. ще обхваща периода от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София на АМ "Тракия" в участъка от Стара Загора до София. Предвидени са обходни маршрути, които водачите могат да видят на сайта на АПИ.

Снимка: АПИ

По преценка на водачите по време на временната забрана, като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.

Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т, няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по преценка на вътрешното министерство могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

От пътната агенция напомнят да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.

