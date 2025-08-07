До края на август спират тировете по "Тракия" в петък и неделя, вижте обходите (карти)
Най-често обходният маршрут, предложен от АПИ, е Подбалканският път
До края на август в петък и неделя се спира движението на тирове над 12 т по АМ "Тракия" в участъка между София и Стара Загора. Мярката се предприема заради интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия.
На 8-и, 15-и, 22-и и 29-и август, пътуването на тежкотоварните камиони ще бъде спирано между 16 часа и 21 часа в платното за Бургас в отсечката от София до пътен възел "Оризово".
Моторните превозни средства над 12 тона, включително с ремаркета и полуремаркета, ще могат да използват обходни маршрути, като основно това ще бъде Подбалканският път.
В неделя - на 10-и, 17-и, 24-и и 31-и август, ограничението на автомобили над 12 ч. ще обхваща периода от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София на АМ "Тракия" в участъка от Стара Загора до София. Предвидени са обходни маршрути, които водачите могат да видят на сайта на АПИ.
По преценка на водачите по време на временната забрана, като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.
Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т, няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.
Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по преценка на вътрешното министерство могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.
От пътната агенция напомнят да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.