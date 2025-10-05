651 Снимка: БТА

Протестите срещу безводието в Плевен и региона спират. Днешният бе обявен като последен от организаторите от гражданско сдружение "Контракорупция".

Спираме протестите, защото има изморяване, а и числеността намалява, каза един от организаторите Борислав Цветанов. Той допълни, че ще се даде време, за да се видят резултатите от предприетите мерки за справяне с безводието. Цветанов призова гражданите да са все така непримирими срещу нередностите, които забележат в града, свързани с водоснабдяването, с ремонти на уличната мрежа, замърсяване и други.

Ще преустановим временно протестите, но няма да спрем да преследване всеки акт на корупция, беззаконие, всеки акт на абдикиране от отговорност и злоупотреба с власт, заяви и Драгомир Алексиев от сдружението.

Това, което наблюдаваме в нашето общество, е липсата на доверие. Радвам се, че тук участват млади хора, които са нашето бъдеще. Единственото оръжие на обикновения човек са протестите, допълни той.

Борислав Цветанов съобщи още, че утре в зала "Плевен" на Областна администрация ще се състои дискусия по проблемите с водоснабдяването на града и региона. За участие в нея са поканени представители на институциите, които имат отношение към проблема, отзовали са се и двама от избраните от Плевенска област народни представители.

И тази неделя протестът започна с шествие от Драматично-куклен театър "Иван Радоев", което премина през централната част на града и спря на площад "Възраждане" пред Общината, предаде кореспондентът на БТА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.