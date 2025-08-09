"Случаят е безчовечен. Не е хуманно да свалиш дете с толкова тежко увреждане от борда на самолета, тъй като не можеш да обезопасиш неговата инвалидна количка". Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод случая, в който нискотарифна авиокомпания свали от самолета си семейство с трудноподвижно дете на 9 години.

Нов скандал на летището: Свалиха от самолета 9-годишно дете заради инвалидна количка
Виж още Нов скандал на летището: Свалиха от самолета 9-годишно дете заради инвалидна количка

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов пред bTV.

Добави, че е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.

Според предварителната информация на Караджов количката отговаря на изискванията на "Райънеър", а самият превозвач е имал задължението да я обезопаси. По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.

Скандал между служител на летището в София и пътничка възмути транспортния министър (видео)
Виж още Скандал между служител на летището в София и пътничка възмути транспортния министър (видео)

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, е бил в България за няколко дни със семейството си. На прибиране обаче следва неприятната случка.

"Дойдоха, взеха ни, качиха ни, сложихме си коланите и по едно време идва капитанът и казва: трябва да слизате от самолета. Ние попитахме каква е причината", разказва баща му.

Свалени са от борда по решение на пилота.

Впоследствие операторът на летището организира и покрива разходите за полет до Тулуза през Мюнхен с друга авиокомпания. Малко след 19 ч. вчера Милко и семейството му се качват на самолета.

ИЗБРАНО
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на пре...
12059
Бойко Величков е фаворит за нов спортен директор на ЦСКА Корнер
Бойко Величков е фаворит за нов спортен директор на ЦСКА
7913
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК Бизнес
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК
11980
Почина командирът на лунния екипаж от "Аполо 13" Джим Ловъл IT
Почина командирът на лунния екипаж от "Аполо 13" Джим Ловъл
3842
17 платна представи младият художник Пламен Овчаров с портрети на хора в стил неокласицизъм, сецесион и реализъм Impressio
17 платна представи младият художник Пламен Овчаров с портрети на хора в стил неокласицизъм, сецесио...
1092
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния URBN
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния
2414
Тази красива ледена пещера крие древна гора (видео) Trip
Тази красива ледена пещера крие древна гора (видео)
1144
Варена царевица: Как да я направим по-вкусна Вкусотии
Варена царевица: Как да я направим по-вкусна
6652