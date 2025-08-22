След над 100 натровени на сватба, 66 от които попаднаха в болница, булката и кетъринг фирмата си отправиха взаимни обвинения. Изготвилите празничното меню дори я заплашиха със съд.

Официалните резултати от микробиологичните изследвания, свързани със случая на стомашно-чревно разстройство след сватбено тържество в Сливенска област, ще бъдат обявени в понеделник, съобщиха от Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Над 100 души - деца и възрастни от различни области в страната, са с оплаквания от стомашно-чревно разстройство и висока температура след тържеството, състояло се на 17 август в село Филаретово, община Котел. Общият брой на гостите е бил около 800.

Храната на събитието не е домашно приготвена, както беше съобщено в началото, а е била осигурена и сервирана от кетъринг фирма от село Ябланово, съобщи в личния си профил булката Илмие Чауш.

Снимка: Фейсбук профил на Илмие Чауш

В отговор собственикът на фирмата "Хепи Дей 2024" Гюлсюм Кьобашиева заяви пред БТА, че не е присъствала на тържеството и отрече фирмата ѝ да носи отговорност за заболяванията. Тя предположи, че причина за оплакванията може да е разпространен летен вирус с подобни симптоми в село Ябланово и околните населени места. Кьобашиева обяви, че ще заведе съдебен иск за клевета срещу булката заради публично отправените обвинения.

За изясняване на случая е сформиран екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните. Взети са проби за микробиологично изследване от заболелите.

