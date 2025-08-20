Заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние, на тържеството е имало около 750 гости

1970 Снимка: iStock by Getty Images

Над 100 души - деца и възрастни - се натровиха с храна на сватба в сливенското село Филаретово. На нея ся присъствали повече от 750 гости от различни области в страната, десетки от които приключиха тържеството на системи.

Постъпилите в болница са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17 август, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

Общият брой на гостите на тържеството е бил около 750. Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в областите Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол. Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, съобщиха оттам. То е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект, добавят от БАБХ. Информацията, с която Агенцията разполага към момента е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна, предоставена от организаторите. Епидемиологичното проучване продължава.

От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, апелират от БАБХ..

