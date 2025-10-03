От Националния институт по метеорология и хидрология към БАН обявиха оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес

4462 Снимка: Bulphoto

Първи сняг заваля и в София тази сутрин. Неспирният дъжд от 24 часа насам се обърна в снежинки, които са придружени от понижаване на температурите и силен вятър.

Метеорологичната прогноза за столицата днес е минимална температура 2 и максимална 6 градуса - истински зимен полъх.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Още вчера снеговалеж бе регистриран на Витоша, а днес кметът на София Васил Терзиев задейства националната система за ранно известяване BG-ALERT, за да предупреди за усложнената зимна обстановка. Причината е натрупващата снежна покривка, която създава сериозен риск от горолом - падащи дървета и клони.

От Националния институт по метеорология и хидрология към БАН обявиха оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес.

Синоптиците предупреждават за предстоящи интензивни валежи от дъжд, а в планинските райони - и от сняг. На изток вятърът ще бъде изключително силен. В останалите 8 области на България е в сила жълт код за лошо време.

Снимка: Bulphoto

Още вчера първият сняг създаде сериозни проблеми по пътищата. Снощи, проходът Петрохан остана затворен за часове заради неразчистена настилка и неподготвени за зимата автомобили. Ако ви предстои път, проверете предварително условията за пътуване и шофирайте внимателно!

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.