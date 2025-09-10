УМБАЛ Бургас и България завинаги остават част от историята на едно семейство от полския град Краков. Докато са на почивка тук, се ражда тяхната трета дъщеря - Хеленка, цели 11 седмици преди термина.

Добрата новина

Момиченцето тежи едва 1,4 кг и се нуждае от интензивни медицински грижи. На смяна в Отделението по неонатология е д-р Слава Коларова - специалист с повече от 30 години опит. Именно тя дава грижата в първия, най-важен момент за едно преждевременно родено дете. Бебето е поставено в кувьоз и остава под специализираните грижи на екипа на отделението два месеца, разказват от болницата.

За майката Александра това е тежко изпитание - няколко дни след раждането тя трябва да се върне в Полша при другите си две деца. Но част от сърцето ѝ остава в Бургас - в кувьоза, при малката Хеленка.

Снимка: УМБАЛ-Бургас

Доверието ѝ в екипа на УМБАЛ Бургас е непоклатимо и след 60 дни чува добрата вест - момиченцето може да се прибере у дома.

Роднини и близки посрещат Хеленка в Краков с мило тържество, на което редом с полското знаме гордо стои и българското - в знак на признателност към лекарите и акушерките от Бургас.

В писмото си до тях семейството пише: "Благодарим ви за цялата подкрепа, която получихме в този труден момент. За вашата топлота, съпричастност и търпение, които ни даваха сила в мигове на несигурност и страх. Всяка усмивка, всяка добра дума и професионалните грижи ни караха да вярваме, че Хеленка е в най-добрите ръце. За нас вие сте истински герои, които правят чудеса всеки ден."

 

Снимка: УМБАЛ-Бургас

Майката изразява благодарността си и в социалните мрежи, където споделя, че нейна голяма опора е била д-р Таня Делчева, един от младите специалисти в Отделението по неонатология: "Беше моят утешител, моят "психолог", когато трябваше да се върна при децата си в Полша, а Хеленка остана в болницата. Тя винаги ще има място в сърцето ми".

"Такива жестове ни дават смисъл и сила да изпълняваме мисията си - да се борим за най-малките пациенти, независимо колко тежък е стартът им в живота. Най-голямата радост е, когато получаваме снимки и новини за растящи и усмихнати бебета, преминали през нашето отделение", споделя екипът на Неонатологията.

През дългогодишната си история отделението е натрупало хиляди подобни спомени. В летните месеци тук често се раждат недоносени деца на семейства, прекарали почивката си в Бургас. Благодарности и снимки пристигат от Румъния, Казахстан, Дания, Германия, Русия. И днес екипът се грижи за две бебета, родени с тегло едва 650 грама - още едно доказателство, че чудесата се случват там, където има професионализъм и отдаденост, споделят от МБАЛ-Бургас. 

Снимка: УМБАЛ-Бургас

