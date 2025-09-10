В неделя ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

"Строителството на пътища беше прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните ни задачи е строителството на магистрали. Затова сме стартирали ударно строежа на магистрала "Хемус". До края на месеца там ще бъде пуснат в експлоатация участъкът "Боаза" - пътен възел "Дерманци"", каза той.

"Разпоредил съм на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) до 1 ноември да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци", съобщи още министърът.

На пътна мрежа от 20 000 километра има над 50 000 знака, съобщиха от АПИ.

По участъците, където се мери средна скорост, се отчита най-високата допустима и ако някъде има ограничения, те не се вземат предвид, каза Иван Иванов.

През август при проверка министърът съобщи, че АМ "Европа" ще бъде пусната до средата на септември, припомня БТА. Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

