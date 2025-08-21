Приоритет за кабинета са рестартираните ключови инфраструктура проекти след 4-годишно забавяне, а за решаване на проблема с безводието се нуждае от пълен мандат на управление, каза регионалният министър

4761 Снимка: БТА

Автомагистрала (АМ) "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември, а след нея и "Хемус" - от пътен възел (п.в.) Боаза до п.в. Германци, съобщи министърът регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>

"Виждаме много добро качество на изпълнение и уверението на строителя е, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация", каза министър Иванов по време на инспекцията на довършителните дейности по автомагистралата.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Снимка: БТА

Според министър Иванов изпълнението на строителството е много качествено и предстоящото пускане на магистралата е доказателство, че когато има редовно управление и поети пред обществото ангажименти, резултатите са видими.

"Това е една от първите магистрали, които цялостно ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Предстои най-късно до края на септември да бъде пусната в експлоатация и магистрала "Хемус от п.в. Боаза до п.в. Германци. Така че, тази година ще имаме две магистрали, които бъдат пуснати изцяло", посочи още министърът.

Снимка: БТА

Той визира пътният участък от автомагистралата, който е с дължина 17 км, както и скоростната връзка на България със Сърбия през АМ "Европа".

Снимка: БТА

Приоритет за кабинета са рестартираните ключови инфраструктура проекти след 4-годишно забавяне, посочи още Иванов, който похвали съвместните действия на кабинета и АПИ за довършването на магистралите.

Снимка: БТА

Председателят на ресорната комисия в парламента Николай Нанков, който също присъстваше на инспекцията, посочи, че при редовно правителство има решение на много от проблемите на българското общество. Той беше подготвил списък с разрешенията за строеж, които министър Иванов е издал за своя мандат - 32 разрешения за строеж само за национални пътни обекти. Работи се на максимални обороти, заяви Нанков.

Относно водната криза регионалният министър увери, че дадените дадените вчера от министър-председателя разпореждания вече се изпълняват. "Държавата ще покаже, че функционира", категоричен бе Иванов и припомни предстоящото днес извънредно заседание на ресорната комисия в парламента.

Министър Иванов каза, че министерството има своите виждания и те ще бъдат представени на днешното заседание. Председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) заяви, че отново на тях ще се падне трудната задача да решат и тази криза, но това изисква усилия в пълен четиригодишен мандат.

По думите му в Плевен местната власт в продължение на 12 години е "спала" като собственик на водопреносната мрежа. Не е нормално в Плевен при 720-730 литра в секунда водни количества на вход в града да има проблем, а в Русе с 320-330 литра и малко повече население да няма проблем, коментира Нанков.

Той каза, че държавата ще намери ресурс, както винаги е намирала, но трябва да се приоритизират проектите от община Плевен.

Според Нанков плевенчани не заслужават това, както не заслужават и спрения през 2021 г. водопровод от Черни Осъм. Проектът е за основен ремонт, но положителното е, че министерството го рестартира, посочи депутатът. По думите му довеждащият водопровод от Черни Осъм е средносрочната мярка, която ще даде дългосрочно решение и за Ловеч, и за Плевен. Той допълни, че краткосрочната мярка е свързана с вътрешната водопроводна мрежа в Плевен.

Министърът Иванов бе попитан и как ще бъде уреден въпросът за граждани, които поради здравословни проблеми не могат да слагат колан в автомобила, след като камерите по пътищата вече ще могат да засичат това.

"Факт е, че АПИ и в частност Националното тол управление въведе почти пълните функционалности на камерите, с които разполага, за да бъдат използвани на максимум - нещо, което също беше забавено с години. Тези въпроси обаче ще трябва да бъдат отправени към МВР като правоприлагащ орган", обясни Иванов.

В днешната инспекция на АМ "Европа" участваха още ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и народни представители.

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.