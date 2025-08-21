Автомагистрала (АМ) "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември, а след нея и "Хемус" - от пътен възел (п.в.) Боаза до п.в. Германци, съобщи министърът регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>

"Виждаме много добро качество на изпълнение и уверението на строителя е, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация", каза министър Иванов по време на инспекцията на довършителните дейности по автомагистралата. 

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Снимка: БТА

Според министър Иванов изпълнението на строителството е много качествено и предстоящото пускане на магистралата е доказателство, че когато има редовно управление и поети пред обществото ангажименти, резултатите са видими.

"Това е една от първите магистрали, които цялостно ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Предстои най-късно до края на септември да бъде пусната в експлоатация и магистрала "Хемус от п.в. Боаза до п.в. Германци. Така че, тази година ще имаме две магистрали, които бъдат пуснати изцяло", посочи още министърът.

Снимка: БТА

Той визира пътният участък от автомагистралата, който е с дължина 17 км, както и скоростната връзка на България със Сърбия през АМ "Европа".

Снимка: БТА

Приоритет за кабинета са рестартираните ключови инфраструктура проекти след 4-годишно забавяне, посочи още Иванов, който похвали съвместните действия на кабинета и АПИ за довършването на магистралите.

Снимка: БТА

Председателят на ресорната комисия в парламента Николай Нанков, който също присъстваше на инспекцията, посочи, че при редовно правителство има решение на много от проблемите на българското общество. Той беше подготвил списък с разрешенията за строеж, които министър Иванов е издал за своя мандат - 32 разрешения за строеж само за национални пътни обекти. Работи се на максимални обороти, заяви Нанков.

Относно водната криза регионалният министър увери, че дадените дадените вчера от министър-председателя разпореждания вече се изпълняват. "Държавата ще покаже, че функционира", категоричен бе Иванов и припомни предстоящото днес извънредно заседание на ресорната комисия в парламента.

Тол камерите засякоха 1500 манипулирани номера за месец, а за 4 дни - 170 шофьори без колан
Виж още Тол камерите засякоха 1500 манипулирани номера за месец, а за 4 дни - 170 шофьори без колан

Министър Иванов каза, че министерството има своите виждания и те ще бъдат представени на днешното заседание. Председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) заяви, че отново на тях ще се падне трудната задача да решат и тази криза, но това изисква усилия в пълен четиригодишен мандат.

По думите му в Плевен местната власт в продължение на 12 години е "спала" като собственик на водопреносната мрежа. Не е нормално в Плевен при 720-730 литра в секунда водни количества на вход в града да има проблем, а в Русе с 320-330 литра и малко повече население да няма проблем, коментира Нанков.

Той каза, че държавата ще намери ресурс, както винаги е намирала, но трябва да се приоритизират проектите от община Плевен.

Според Нанков плевенчани не заслужават това, както не заслужават и спрения през 2021 г. водопровод от Черни Осъм. Проектът е за основен ремонт, но положителното е, че министерството го рестартира, посочи депутатът. По думите му довеждащият водопровод от Черни Осъм е средносрочната мярка, която ще даде дългосрочно решение и за Ловеч, и за Плевен. Той допълни, че краткосрочната мярка е свързана с вътрешната водопроводна мрежа в Плевен.

Министърът Иванов бе попитан и как ще бъде уреден въпросът за граждани, които поради здравословни проблеми не могат да слагат колан в автомобила, след като камерите по пътищата вече ще могат да засичат това.

"Факт е, че АПИ и в частност Националното тол управление въведе почти пълните функционалности на камерите, с които разполага, за да бъдат използвани на максимум - нещо, което също беше забавено с години. Тези въпроси обаче ще трябва да бъдат отправени към МВР като правоприлагащ орган", обясни Иванов.

В днешната инспекция на АМ "Европа" участваха още ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и народни представители.

Снимка: БТА

 

ИЗБРАНО
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо Лайф
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо
18550
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
12390
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност Бизнес
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност
5092
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август IT
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август
3378
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица Impressio
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица
532
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
9689
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите
4433
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
413