Преди една седмица защитата на кмета на Варна вкара в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане под стража

1706 Снимка: БТА

В Софийския градски съд днес в късния следобед са постъпили исканията за изменение на мерките на кмета на Варна Благомир Коцев, както и на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и на бизнесмена Петър Рафаилов. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Предстои насрочване на заседания по жалбите на обвиняемите срещу мерките им за неотклонение.

Благомир Коцев бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление. Барбутов и Рафаилов са обвиняеми по друго дело за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Наскоро на Барбутов бяха добавени две нови обвинения към старите - че е превишил властта си и че в съучастие с Рафаилов предложил на кметовете на столичните райони "Люлин" - Георги Тодоров и "Младост" - Ивайло Кукурин, да им помогне при изготвяне на документи за обществена поръчка с определени фирми за по-благоприятни условия.

Преди седмица стана ясно, че защитата на кмета на Варна Благомир Коцев е вкарала в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане под стража на Благомир Коцев.

"Искането се подава в прокуратурата, която е длъжна незабавно да изпрати делото в съда. И се надявам, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от магистратите. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, защото то е започнато тогава, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста. Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че това сега е още по-ясно", заяви адвокатът му Ина Лулчева.

На 18 юли Софийският апелативен съд остави в ареста кметa на Варна Благомир Коцев. Магистратите решиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излиза само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 3 юни Апелативният съд в София реши да остави окончателно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Те бяха задържани, след като кметовете на районите "Люлин" и "Младост" обявиха публично, че има нередности в Столичната община

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира ареста на кмета на Варна и заяви, че незабавно би освободил Благомир Коцев, ако има малко власт. "Два състава са го оставили в ареста и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен", каза Борисов.

Вчера варненци отново излязоха на протест с искане кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста

