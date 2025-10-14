916 Снимка: АПИ

Поредни промени в организацията на движение по автомагистралите " "Тракия, "Хемус" и "Струма" обяви Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"Хемус"

От днес в 9 ч. до 9 ч. на 16 октомври /четвъртък/ движението при 22-и км и при 27-ми км на АМ "Хемус" в двете посоки ще се осъществява в активните и аварийните ленти, като ще е ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение е за асфалтови работи при изграждането на "прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка, заявиха от АПИ.

Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията, заявиха оттам.

От 9 ч. на 15 октомври /сряда/ до 9 ч. на 17 октомври /петък/ пък се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на АМ "Хемус", а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.

"Тракия"

От 8 ч. във вторник, 14 октомври, до 8 ч. на 16 октомври /четвъртък/ движението по участък от път I-7 Зимница - Ямбол при пътен възел "Зимница" на АМ "Тракия" ще се осъществява двупосочно в една лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на първокласния път при пресичането с АМ "Тракия", без да се променя движението по автомагистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофарна уредба, обявиха от АПИ.

"Струма"

Във вторник и в сряда през нощта ще се почиства тунел "Блатино" на АМ "Струма" на територията на област Кюстендил. Трафикът ще преминава двупосочно в една от тръбите. На 14 октомври от 19 ч. до 7 ч. на 15 октомври за измиване на стените на тунел "Блатино" при 56-ти км на АМ "Струма" ще се ограничи движението в тръбата за Благоевград. Движението ще се пренасочва двупосочно в тръбата за София.

На 15 октомври /сряда/ от 19 ч. до 7 ч. на 16 октомври ще бъде затворена за движение тунелната тръба за София, а трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

Планираните дейности, с които се повишава безопасността на движение, ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, добавят от пътната агенция.

