Разрастването на пожара в планината е спряно, но още не е напълно потушен

491 Снимка: МО

Въпреки че локализирането на огнищата напредва, пожарът в Пирин не е напълно потушен. Призив за още доброволци отправиха от националната асоциация за днес, които а се включат в борбата със стихията над село Илинденци.

Сборният пункт е на разклона за село Плоски, уточняват от НАДРБ. От Асоциацията на доброволците в Република България заявиха, че ще допускат и спонтанно изявили желание хора да помагат, но само при спазване на всички мерки за сигурност и екипирани с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, маска, ръкавици и здрави обувки или ботуши, както изисква безопасността.

В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи и светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски, съветват от асоциацията. Доброволците трябва задължително да си носят вода и храна.

Доброволците, наред с огнеборците, горските и парковите служители, вече 20 дни се борят с огнената тихия в Пирин, която бушуваше на различни места в планината. Пожарът все още не е напълно потушен, но е овладян. В момента ситуацията е спокойна. Няма задимяване в района и огънят не е обхванал нови територии от Национален парк "Пирин".

Благодарение на упоритите усилия на екипите на терен, огнената стихия бе ограничена и пожарът не обхвана нови площи в Национален парк "Пирин", съобщиха от информационния център. В четвъртък борбата с пламъците продължи на няколко метра от границата на парка.

Летателна техника - хеликоптери "Кугър", отново обливаше огнищата с вода, за да задържи пожара низов, докато паркови служители, екипи на районните противопожарни служби и военнослужещи прокопаха ограничителни линии и се стремиха да локализират огъня във вече опожарената зона, без да му позволят да се разпространи, уточниха от Национален парк "Пирин".

В четвъртък на помощ при гасенето в района на село Илинденци се включи и авариен екип на Столична община.

Снимка: Столична община

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.