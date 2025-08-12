Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев.

Причината е, че на единия от фронтовете на пожара има върхово горене вследствие на вятъра. Това налага преместването на екипите в безопасна зона. Фронтът, който се доближава до територията на Национален парк "Пирин", е овладян, благодарение на хеликоптерите, каза още директорът, цитиран от БТА.

На другия фронт има върхово горене. В момента чрез хеликоптери се правят опити върховото горене да се сведе до низово, за да бъде безопасно за екипите и те да имат възможност да работят, уточни той.

По думите на комисаря в момента, в който горенето стане низово, екипите ще имат възможност да се върнат и да продължат да се борят с пожара. "Всички хора са изтеглени и са в безопасност. В момента гасят само хеликоптерите", добави той.

Пожарът в района на Илинденци продължава да гори, но огнищата са под контрол
Виж още Пожарът в района на Илинденци продължава да гори, но огнищата са под контрол

Комисар Василев каза още, че предстои да се направи оценка на ситуацията, за да се прецени как екипите да продължат работата по овладяването на пожара. "До момента мерките, които предприемахме, даваха много добри резултати. Не можем да влияем на вятъра, който тук, в района на пожара, е почти постоянен", каза още директорът на РСПБЗН-Благоевград.

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
14264
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага Корнер
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага
12414
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
12694
GPT-5 се превръща в разочарование IT
GPT-5 се превръща в разочарование
3397
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия Impressio
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия
533
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява класацията Trip
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява кла...
8961
В какви ястия върви да сложим тученица Вкусотии
В какви ястия върви да сложим тученица
3695
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
1667
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
754