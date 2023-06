119 Снимка: Петър Йорданов

Водещ глобален доклад, озаглавен "От възмущение до Надежда: Как да включим в новините липсващите гледни точки на жените" (From Outrage to Opportunity: How to Include The Missing Perspectives of Women of All Colors in News Leadership and Coverage), който включва и анализ на елементи от съдържанието на новините за България, беше отличен с престижната награда "Изключителен Комуникатор" в категорията за социално влияние.

Наградата се връчва от американската Академия за интерактивни и визуални изкуства и отдава признание на "проекти, които оставят трайна следа върху света".

Автор на доклада е Люба Късова, съосновател на международната консултантска агенция АКАС, журналист и анализатор, която през миналата седмица говори на конференцията на Dir.bg 25 Online, посветена на трансформациите в дигиталната журналистика.

Докладът, възложен от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс през 2022 г., бе широко отразен от медиите по целия свят и бе описан от The Guardian като "безпрецедентен анализ на новинарски редакции и новинарски истории от шест държави - Обединеното кралство, Нигерия, Индия, Южна Африка, Кения и САЩ".

"От Възмущение до Надежда" е третата дигитална публикация от поредицата за "Липсващи гледни точки на жените в новините", която установи, че жените са в периферията на новинарските медии, а имат потенциала да се превърнат в основен фактор за съживяването на новинарската индустрия и за отключването на милиарди долари допълнителни приходи в световен мащаб.

Жените по света остават в сянка - както при управлението на новинарските медии, така и при отразяването в новините, където гласовете им биват заглушени от тези на мъжете. Независимо от това, че жените в България са добре представени на високопоставени редакторски позиции, гласовете на мъжете доминират тези на жените в новините четири пъти - като източници и експерти. Коефициентът за България е по-висок от този на световно равнище, където всеки женски глас в онлайн новините бива заглушаван от три мъжки.

"От Възмущение до Надежда" съдържа най-обширното изследване, провеждано изобщо някога, за това защо жените са маргинализирани в новините и как може да се промени това. Изследването представя и първия бизнес модел за преодоляване на разликата между половете в потреблението на новини (разработен от съоснователя на АКАС Ричард Ади), очертава възможността за допълнителни мулти-милиардни приходи от аудитории от жени, които биха подпомогнали изпитващата сериозни трудности глобална новинарска индустрия.

"Позицията на жените в управлението на новините и в новинарското съдържание, която докладът разкрива, е източник на възмущение и надежда", каза Люба Късова. "Възмущение, защото жените все още са силно маргинализирани във всеки елемент от новините. Надежда, защото, ако бъдат привлечени в центъра на новините, жените могат да се превърнат в спасителен пояс за новинарската индустрия по света."