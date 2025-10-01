Да могат да се купуват и продават отделно, предвижда законопроект на депутати от ДСБ

3757 Снимка: ЦГМ

Паркоместата вече да не са със статут на принадлежност към съответни самостоятелни обекти в сградата, за да могат да се купуват и продават самостоятелно. Това предлагат депутати от ДСБ с промени в Закона за устройство на територията.

Лидерът Атанас Атанасов, съпартийците му Йордан Иванов, Любен Иванов, Людмила Илиева и Кристина Петкова и Явор Божанков искат паркоместата да имат идентификатор в кадастъра и партида в имотния регистър, независимо дали са под или над земята, върху поземлен имот или върху механизирана автоматична система за паркиране.

Предвидено е промените да влязат в сила в срок до три месеца.

"Внесохме законопроект, който дава решение на проблем, касаещ над 1 млн. български граждани. В България всички, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната нормативна база, с възможността да ги продават, да се разпореждат с тях и да ги ипотекират", мотивира се депутатът Йордан Иванов в кулоарите на Народното събрание.

Според него с промените ще се стабилизира правото на собственост и ще се премахнат всички рискове по отношение на собствеността върху паркоместата.

Предложението на ДСБ идва седмица след като кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници от ПП-ДБ внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата.

Те предвиждат разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, премахване на хартиените талони и двойно увеличение на цената - за синя зона - 4 лв./час, а за зелена зона - 2 лв./час.

