Паркоместата вече да не са със статут на принадлежност към съответни самостоятелни обекти в сградата, за да могат да се купуват и продават самостоятелно. Това предлагат депутати от ДСБ с промени в Закона за устройство на територията.

Парламентът

Лидерът Атанас Атанасов, съпартийците му Йордан Иванов, Любен Иванов, Людмила Илиева и Кристина Петкова и Явор Божанков искат паркоместата да имат идентификатор в кадастъра и партида в имотния регистър, независимо дали са под или над земята, върху поземлен имот или върху механизирана автоматична система за паркиране.

Предвидено е промените да влязат в сила в срок до три месеца.

"Внесохме законопроект, който дава решение на проблем, касаещ над 1 млн. български граждани. В България всички, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната нормативна база, с възможността да ги продават, да се разпореждат с тях и да ги ипотекират", мотивира се депутатът Йордан Иванов в кулоарите на Народното събрание.

Според него с промените ще се стабилизира правото на собственост и ще се премахнат всички рискове по отношение на собствеността върху паркоместата.

Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?
Виж още Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

Предложението на ДСБ идва седмица след като кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници от ПП-ДБ внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата.

Те предвиждат разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, премахване на хартиените талони и двойно увеличение на цената - за синя зона - 4 лв./час, а за зелена зона - 2 лв./час.

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
20541
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
32252
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
10960
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
24311
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
763
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2576
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
1668
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
628
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
2253
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
329