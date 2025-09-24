По думите му "хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори", затова призовава общинските съветници да ги защитят, като не приемат новите цени

982 Снимка: БТА

Лидерът на "ДПС - Ново начало" продължи серията от критики към ръководството на Столична община. След отправените обвинения към столичния кмет Васил Терзиев и екипа му заради "Топлофикация София" и тримесечния ремонт в "Дружба 2", Делян Пеевски сега реагира остро на обявеното поскъпване на паркирането в синята и зелената зона на София.

"Предложението на кмета на София Васил Терзиев за драстично увеличение на цените за паркиране в столицата е скандално и безобразно", заяви Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията. Поводът е докладът, внесен от кмета, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от ПП-ДБ за поисканите цени паркирането в синя зона да стане 4 лв., а в зелена - 2 лв., тоест двойно увеличение.

"Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София", настоя Пеевски.

"Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората", сипе упреци Пеевски.

По думите му хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ.

"Този кмет и неговият екип, издигнати от ППДБ и “Спаси София” вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват серия от корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива", констатира депутатът.

Пеевски обаче изтъква, че "хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова Столичният общински съвет е този орган, който може и трябва да възпре Терзиев и да ги защити, за което ги призовавам".

Пеевски подчертава още по повод поскъпването, че само преди дни, покрай кризата с парното и топлата вода на "Дружба-2", заговориха за увеличение на цената на парното за София с 30%. Преди ден той обяви, че внася сигнал до прокуратурата с искане топлофикационното дружество да бъде проверено.

На забележките му за топлото на софиянци кметът Васил Терзиев препоръча държавното обвинение да провери "Топлофикация" и за 15 г. назад, като заяви, че не я управлява той и екипът му, а ГЕРБ, БСП и ИТН. Посъветва още Пеевски да се занимава с партията си и парламента, а не с проблемите на София.

"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София", написа във Фейсбук столичният кмет.

