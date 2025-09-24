Пеевски настоя СОС да възпре Терзиев за "скандалното и безобразно" поскъпване на паркирането
По думите му "хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори", затова призовава общинските съветници да ги защитят, като не приемат новите цени
Столична община
Лидерът на "ДПС - Ново начало" продължи серията от критики към ръководството на Столична община. След отправените обвинения към столичния кмет Васил Терзиев и екипа му заради "Топлофикация София" и тримесечния ремонт в "Дружба 2", Делян Пеевски сега реагира остро на обявеното поскъпване на паркирането в синята и зелената зона на София.
"Предложението на кмета на София Васил Терзиев за драстично увеличение на цените за паркиране в столицата е скандално и безобразно", заяви Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията. Поводът е докладът, внесен от кмета, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от ПП-ДБ за поисканите цени паркирането в синя зона да стане 4 лв., а в зелена - 2 лв., тоест двойно увеличение.
"Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София", настоя Пеевски.
"Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората", сипе упреци Пеевски.
По думите му хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ.
"Този кмет и неговият екип, издигнати от ППДБ и “Спаси София” вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват серия от корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива", констатира депутатът.
Пеевски обаче изтъква, че "хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова Столичният общински съвет е този орган, който може и трябва да възпре Терзиев и да ги защити, за което ги призовавам".
Пеевски подчертава още по повод поскъпването, че само преди дни, покрай кризата с парното и топлата вода на "Дружба-2", заговориха за увеличение на цената на парното за София с 30%. Преди ден той обяви, че внася сигнал до прокуратурата с искане топлофикационното дружество да бъде проверено.
На забележките му за топлото на софиянци кметът Васил Терзиев препоръча държавното обвинение да провери "Топлофикация" и за 15 г. назад, като заяви, че не я управлява той и екипът му, а ГЕРБ, БСП и ИТН. Посъветва още Пеевски да се занимава с партията си и парламента, а не с проблемите на София.
"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София", написа във Фейсбук столичният кмет.